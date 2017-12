Nový hit: koncert v metre

Vyzerá to ako reklama na nový iPhone, ale skupina Atomic Tom, ktorá si zahrala v newyorskom metre naozaj existuje a jej video na YouTube momentálne patrí medzi najpopulárnejšie.

18. okt 2010 o 12:32 Oliver Rehák, her

Stalo sa to pred desiatimi dňami. Uprostred dňa sa v jednom vagóne newyorského metra na trase B zhromaždili niekoľkí mladíci. Štyria z nich boli muzikanti, ktorí zobrali doslovne názov svojej pesničky Take Me Out, zvyšok filmári.

To video má už takmer 900-tisíc pozretí, hoci na serveri YouTube visí len štyri dni. Začína tmavou obrazovkou so slovami "V októbri 2010 newyorskej skupine Atomic Tom ukradli nástroje. Našťastie... oni vedia improvizovať":

Sprvu to pripomína reklamu na to, čo všetko dokáže najnovší iPhone. Hoci kapela hrá na telefóny, keby ju väčšina ľudí nevidela, pravdepodobne by tipovala, že počuje normálne gitary a bicie. Navyše tie telefóny hrajú dosť nahlas, takže zvuk bol buď domixovaný dodatočne alebo niekde mimo záber majú muzikanti zosilovač (túto verziu podporujú káble trčiace z audiovýstupov na telefónoch).

Lenže: kapela Atomic Tom naozaj existuje, pesnička Take Me Out je na jej debutovom albume, ktorý v lete vydal Universal a väčšina programov, ktoré si všimnete vo videu - ako napríklad iShred, ktorý používa gitarista - sa dajú stiahnuť v oficiálnom Apple obchode a naozaj znejú takto. Aby to bolo štýlové, tromi telefónmi rovnakej značky spravili filmári záznam a postrihali ho do výsledného videa.

Či uveríte verzii s ukradnutými nástrojmi je na vás, no zahadzovať staré dobré gitary a bicie je trochu predčasné. Vtipne to okomentoval jeden z diskutujúcich na YouTube: "Mne ukradli iPhone, tak sa musím uchýliť k tradičným nástrojom". Navyše, nejde o nič nové - už pred dvomi rokmi sa napríklad v nemeckej televízii 3sat objavila skupina iBand: