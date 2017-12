Glastonbury v roku 2012 nebude

Najväčší hudobný festival v Európe ustupuje londýnskej olympiáde.

19. okt 2010 o 0:00 čtk

LONDÝN. Festival Glastonbury v roku 2012 nebude. Organizátori sa ho rozhodli zrušiť, pretože v tom čase budú v Londýne letné olympijské hry. Nebude dosť policajtov, ktorí by sa starali o bezpečnosť festivalu, ani dostatok prenosných záchodov pre návštevníkov. „Aj policajti, aj záchody sú pre festival nevyhnutné, preto ho rušíme,“ povedal šéf akcie Michael Eavis denníku Daily Mail.

Na bezpečnosť festivalu každoročne dohliada asi šesťsto policajtov. Na olympiáde však bude treba deväťtisíc policajtov a úrady ich budú do Londýna zvolávať z celej Británie. To isté platí aj pre záchody. „V Londýne po nich bude dopyt, všetci zdvihnú ceny,“ povedal Eavis. Organizátori síce nejaké záchody v zásobe majú, ale pre potreby návštevníkov to nepostačí. Ročne ich do Glastonbury prichádza stotridsaťtisíc.

Eavis podotkol, že zrušenie festivalu využije na dovolenku, ktorú už vraj nemal niekoľko rokov. S manželkou aspoň bude môcť ísť do Londýna a pozrie si olympiádu.

Festival v Glastonbury je kultový, vstupenky na najbližší ročník sa v predpredaji minuli za štyri hodiny.