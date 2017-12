Xindl X priváža nový album

Populárny a osobitý český pesničkár sa v rámci nového turné zastaví aj na Slovensku.

18. okt 2010 o 0:00 her

Bol by to rapper, keby nehral na gitaru a keby v jeho pesničkách nebolo počuť okrem hip-hopového frázovania aj ozveny jazzu či blues. Xindl X, ako znie umelecký pseudonym českého hudobníka Ondřeja Ládka v utorok 19. októbra predstaví svoj nový album Praxe Relativity na jedinom koncerte na Slovensku - v bratislavskom klube Elam v Mlynskej doline.

Presadil sa už svojím debutom Návod ke čtení manuálu (2009), ktorý patrí k najsťahovanejším albumom v Česku. Singel s názvom Anděl rotovali rádiá a vo videu k nemu si zahrala aj slovenská herečka Táňa Pauhofová. Klip mladíka, ktorý vyšiel z nezávislej scény sa stal hitom - dnes má na YouTube takmer 5 miliónov videní.

"Xindl X si pestuje imidž burana, ale keď otvorí ústa, všetko je inak. Prekvapivé obrazy, slovné hračky a odkazy - tento mladík je očividne sčítaný. Prezývku má z filmu Woodyho Allena, scenáristiku dokonca študoval a v reklamnej agentúre pracoval ako textár. So slovami to skrátka vie," napísali sme vlani.

Recenzia SME na debutový album Xindla X.

Či to stále platí, to sa môžete presvedčiť dnes večer v Bratislave. V klube Elam sa Xindl predstaví so sprievodnou kapelou v zložení Dalibor Cidlinský jr. (klávesy, bendžo, gitara), Jan Cidlinský (basgitara) a David Landštof (bicie). Niečo už napovedá video k novej skladbe Dysgrafik, ktoré už sa dá vidieť na webe.