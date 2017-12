Richard Müller vyrazí na turné

Od 30. novembra do 19. decembra absolvuje Richard Müller v netradičných priestoroch slovensko-české Potichu tour.

19. okt 2010 o 23:55 SITA

BRATISLAVA. Spevák Richard Müller sa koncom roka opäť ukáže na koncertných pódiách, tentoraz často v netradičných priestoroch. Od 30. novembra do 19. decembra absolvuje slovensko-české Potichu tour, v rámci ktorého sa predstaví v šiestich slovenských a jednom českom meste.

Populárny hudobník zaspieva v Žiline, Nitre, Trnave, Prahe, Prešove, Košiciach a napokon v Bratislave. Vstupenky na niektoré koncerty sa už predávajú v sieti Ticketportal za 19,90 až 40 eur.

Naposledy sa Richard Müller slovenským fanúšikom ukázal na vystúpeniach so súborom Alexandrovci. V lete ho priaznivci mohli vidieť na niekoľkých festivaloch a predtým vlani v októbri na Aquacity Best of tour ´09.

Tento rok v máji sa slovenský tvorca hitov prezentoval novým štúdiovým albumom Už (2010), ktorý vznikal v bratislavských štúdiách Creative Music House s pomocou renomovaných producentov Petra Grausa, Tomáša Zubáka, Sláva Solovica a Mariána Kachúta.

Štyridsaťdeväťročný Müller onedlho oficiálne na slovenský trh uvedie aj ďalšiu knihu fotografií. Po publikácii s názvom Amerika vydá 30. októbra knihu s názvom Enter, ku ktorej predslov napísal slávny český fotograf Jan Saudek. Dielo sa už v súčasnosti dá zadovážiť v predpredaji.

Prehľad Potichu tour speváka Richarda Müllera:

30.11.2010 - Dom odborov - Veľká sála / Žilina

1.12.2010 - Staré divadlo K. Spišáka / Nitra

2.12.2010 - Dom kultúry / Trnava

6.12.2010 - Divadlo Hybernia / Praha

15.12.2010 - Divadlo Jonáša Záborského / Prešov

16.12.2010 - Historická radnica / Košice

19.12.2010 - Nová scéna / Bratislava