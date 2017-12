Aj ja som bol kedysi očarujúci

Nemusíme byť depresívni, ak chceme byť realistickí, hovoria režiséri Cemetery Junction, ktorí stoja za populárnymi britskými seriálmi The Office a Extras

20. okt 2010 o 17:00 Kristína Kúdelová

Nie sú takí filmoví odborníci, ako bol Stanley Kubrick, ani nemajú taký zmysel pre dobrodružstvo ako Ridley Scott. Aj tak nakrútili Ricky Gervais a Stephen Merchant inšpiratívny film. O dospievaní a snívaní.

Jedno arabské príslovie vraj znie: Hoď svoje srdce pred seba a utekaj ho chytiť. Ale skúste ho niekomu spomenúť, ak ste sa narodili v anglickom zapadákove Reading. Akokoľvek zasnívaný a optimisticky naladený budete, on vám odpovie: Tak to muselo vzniknúť ešte predtým, ako Arabi objavili ropu. Dnes už sú leniví a nedonútiš ich, aby za niečím utekali.

V Readingu všetci vedia, že idealizmus patrí k veku. Buďte rebel alebo buďte rojko, aj tak skončíte všetci rovnako.

Divoké šesťdesiate roky už boli, ale nie tu

Takouto priemernosťou už raz autorské duo Ricky Gervais a Stephen Merchant strašilo. Pred niekoľkými rokmi nakrútili seriál The Office, fantastickú komédiu o neschopnom, trápnom šéfovi a jeho nevýrazných, nepriebojných zamestnancoch. Cemetery Junction je ich prvý hraný film a tú jeho priemernosť si netreba vysvetliť zle. Gervais a Merchant o nej hovoria vlastne len preto, lebo snívajú o tom, že sa z nej dá vyslobodiť, že človek nemusí rezignovať a skončiť ako duch.

Tvrdia, že aj ich traja hrdinovia, Freddie, Bruce a Snork, môžu byť slobodní. Hoci sa narodili v takej strašnej diere, akou je Reading a špeciálne jeho štvrť Cemetery Junction, a hoci dospievali v roku 1973, keď to tam vyzeralo stále tak, ako keby divoké šesťdesiate roky ani neexistovali.

Nikto sa ešte neobliekal podľa vzoru Davida Bowieho a Elton John sa považoval za muziku pre poriadnych chlapov. Ak chcel niekto pravidelne zarábať, musel sa zmieriť s tým, že to bude v oceliarni. A ak sa chcel niekto posťažovať, zaprotestovať, prosto prejaviť, mohol sa realizovať doma, alebo prespať jednu noc na polícii.

Freddie, Bruce a Snork našli ešte jeden spôsob: kričali do mikrofónu na vlakovej stanici. Ale dlho im nenapadlo, že raz by nejakým vlakom mohli aj odísť.

Načo chceš ísť do Francúzska, keď si nevidel všetky kúty Readingu? Ricky Gervais hovorí, že takto ho od snívania kedysi odrádzala mama. „Nerád by som miešal túžby so slepými ambíciami,“ hovoril pre denník The Guardian. „Ambície sa zvyknú rozletieť rôznymi smermi, túžba znamená len priznanie, že v živote možno mať aj čosi viac a že to asi treba vyskúšať. Ľudia sa to často snažia zo seba vytĺcť, až sa pri akejkoľvek túžbe cítia trápne, alebo si myslia, že je to čosi zlé alebo sebecké.“

Je ešte čosi také vzrušujúce

Cemetery Junction je jeden z najjednoduchších a zároveň najvtipnejších a najinšpiratívnejších filmov sezóny. V Británii mal premiéru v apríli a naše distribučné spoločnosti uvážili, že do našich kín sa hodiť nebude. Podľa podobných algoritmov počítali aj naše televízie, keď sa rozhodli, že nekúpia seriál The Office. Pod názvom Kancl ho vysielala len Česká televízia.

Film ale vyšiel na DVD a jeho bonusom je, že si ho možno celý pozrieť a vypočuť aj s komentárom režisérov. Varujú hneď na začiatku, že nemôžu teoretizovať o možnostiach objektívov, ako by mohol napríklad Stanley Kubrick, lebo na to jednoducho nemajú.

Upozorňujú aj na krásnu britskú prírodu v nejednom zábere a pripúšťajú, že taký Ridley Scott by ju pokojne využil na nakrútenie svojho akčného a dobrodružného Robina Hooda. A že ani to by nemohli, teda, nechceli. Lebo nezabudnime – priemernosť, to je ich téma. „Nič nie je také vzrušujúce ako skutočný život,“ vravia.

Doma im trochu vytkli, že v Cemetery Junction už nie sú takí famózne cynickí, ako boli v The Office, že skrátka trochu zmäkli. No nemusíme byť depresívni, ak chceme byť realistickí, bránia sa oni.

Správne, hoci. Ricky Gervais hrá vo filme otca jedného z tých mladých chlapcov. Kolega Stephen Merchant sa mu v bonusovom audiokomentári vysmieva, vraj to je slabé miesto filmu. Kto vraj uverí, že taký otec má takého pekného syna? Gervais odpovedá: „Nezabudni, aj ja som bol kedysi mladý, očarujúci, oveľa štíhlejší.“ No veď práve. Keby chcel utekať dnes...