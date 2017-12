Vatikán odporúča Simpsonovcov

Homer Simpson je katolík, myslí si vatikánsky denník.

19. okt 2010 o 16:48 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Veľa pije. Škrtí svojho syna a dušu je schopný predať diablovi za obyčajnú šišku. Aj tak si však Vatikán myslí, že Homer Simpson je katolík. Napriek tomu, že Homer formálne katolíkom nie je.

„Len pár ľudí to vie, a on robí všetko preto, aby to skryl. Ale je to pravda: Homer J. Simpson je katolík,“ píše však denník L'Osservatore Romano.

Štúdia, ktorú citujú vatikánske noviny, tvrdí, že kreslený seriál o žltých postavičkách zo Springfieldu je jedným z mála seriálov, kde sa pravidelne objavujú otázky viery, náboženstva a boha.

V sérii napríklad chodia Simpsonovci v nedeľu do kostola, aj keď Homer zväčša omšu prespí. Jeho reverend Lovejoy je však reprezentantom fiktívnej protestantskej cirkvi, má ženu aj dcéru.

Vyhlásenie denníka preto producenta seriálu Al Jeana prekvapilo. „Moje prvé reakcie boli šok a hrôza,“ reagoval Al Jean pre EW.com. „Nemyslím si, že by Homer vydržal v piatok bez mäsa čo i len hodinu.“