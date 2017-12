Nové CD

Hana Hegerová: Mlýnské kolo v srdci mém

Supraphon

Album Potměšilý host vydala v roku 1987, potom sa v štúdiu neukázala takmer štvrťstoročie. Hana Hegerová potešila fanúšikov až teraz, kolekciou trinástich starých francúzskych šansónov pretextovaných do češtiny, kde ju okrem kapely sprevádza aj orchester. „Viem naisto, že som nahrala posledné cédečko," povedala o albume, ktorý ešte pred oficiálnym krstom stihol získať zlatú platňu.

Gabriel Jonáš: Impresie/Gentle Rain

Opus/Forza

Ďalším dvojcédečkom v rámci edície Opus 100 sú archívne albumy džezového pianistu Gabriela Jonáša. Na tom prvom z roku 1978 sa predstavuje ako autor vlastných kompozícií, kým Gentle Rain (1990) je najmä jeho vizitkou ako interpreta, ktorý sa bez sprievodnej kapely pustil do skladieb Charlieho Parkera, Herbieho Hancocka alebo do disneyovskej hitovky Someday My Prince Will Come.

Hvozd: Po kopcoch v županoch

Slnko records

Ak vám debutová nahrávka bratislavskej skupiny Hvozd bude na prvé počutie pripomínať kultové české undergroundové zoskupenie Psí vojáci, nie je to náhoda. Pesničky sú podobné, len namiesto klavíra tu dominuje akordeón a texty sú skôr poetické než priamočiaro osobné. Ivana Tirpáková a Lucia Chuťková, ktoré sú dušou Hvozdu, sú sestry, no to, čo robia, je viac než hudba na rodinný večierok.

The Ills: To Wish Impossible Things

Exitmusic.org/Wegart

Želať si nemožné je názov, ktorý si bratislavská kapela The Ills vypožičala z pesničky britských legiend 80. rokov The Cure, no mladá štvorica má oveľa bližšie k súčasnej postrockovej scéne, ktorá má rada veľké inštrumentálne plochy a pomalšie tempá. Ako sami hovoria, na nahrávke, ktorá vznikla v košickej Tabačke, je „veľa delaya, echa, distoršnu, ale aj veľa pre romantické duše, ako sme my".