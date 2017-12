Čo pozeráme - A Single Man

21. okt 2010 o 0:00 Ján Gregor

Vyštudoval interiérovú architektúru, stal sa kreatívnym riaditeľom Gucci a neskôr založil vlastnú módnu značku Tom Ford. A spolu s ňou aj filmovú spoločnosť, v ktorej nakrútil svoj debut A Single Man. Film, ktorý sa najviac páčil aj divákom na slovenskom Filmovom festivale inakosti, mal nomináciu na Zlatého leva aj na Oscara. Ford ho nakrútil podľa literárnej predlohy a sám financoval. Hoci je Američan, do hlavných úloh obsadil najmä britských hercov – Colina Firtha či mladého Nicholasa Houlta, najznámejšieho z detskej úlohy vo filme About a boy, kde sa malý chlapec votrel do života starého hedonistu. Škótske korene má aj Julianne Mooreová.

Hlavnou postavou je profesor, ktorého život po smrti dlhoročného partnera zostáva prázdny. Kontakt udržiava iba so svojou dávnou kamarátkou. Tá ešte stále ľutuje, že nedával prednosť ženám, obmedzený spoločenský styk mu poskytujú aj univerzitné prednášky. Keď je sám, často rozmýšľa o samovražde, film pozorne sleduje, čo ho k nej privádza a čo ho od nej aspoň trochu vzďaľuje. Použitím farebných filtrov sa Firthova tvár v jednotlivých scénach mení, sivý nádych sa aspoň na chvíľu stratí, keď zažije niečo príjemné a aspoň trochu nádejné.

Ford len navonok nakrútil film o homosexualite, v skutočnosti je to film o osamelosti. Ak mu kritici niečo vyčítajú, je to len prílišná kostýmová a interiérová štylizácia. Ale to, že jeho sedemdesiate roky vyzerajú krásne, nemôže predsa až tak prekážať.