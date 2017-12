Prehnitý proti celému svetu

Zlý poliš je remakom úspešnej kriminálnej drámy Poručík z roku 1992

21. okt 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Snímka je rozpačitým výsledkom kompromisov: sčasti klasická kriminálka, sčasti psychologická dráma. Svojich divákov si však nájde.

Americký filmár Abel Ferrara netajil roztrpčenie, keď sa dozvedel, že nemecký režisér, producent a spisovateľ Werner Herzog pripravuje remake jeho azda najlepšieho diela – kriminálnej drámy Bad Lieutenant (u nás známej pod názvom Poručík) z roku 1992, ocenenej okrem iného aj Independent Spirit Award za herecký výkon Harveyho Keitela. Hral policajného dôstojníka, závislého od drog, alkoholu a hazardných hier, ktorého hlboko zasiahol vyšetrovaný prípad brutálneho znásilnenia mníšky.

Herzog volil opatrné slová a označoval svoj film The Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans za svojbytné dielo, len voľne inšpirované scenárom Ferrarovej snímky. Dokonca vraj Ferrarovu verziu ani nevidel a distribučný názov, pod ktorým sa novinka dostala do kín, označil za marketingový ťah producentov. Jedným z nich bol Nicolas Cage, predstaviteľ titulnej roly.

Recenzia Zlý poliš.

Scenár: William M. Finkelstein. Réžia: Werner Herzog. Kamera: Peter Zeitlinger. Strih: Joe Bini. Hudba: Mark Isham.

Účinkujú: Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer, Shawn Hatosy, Jennifer Coolidge, Tom Bower a ďalší.

Premiéra v SR: 14. 10.

Cage nie je len protežovaný synovec F. F. Coppolu

Cageov poručík Terence McDonagh sa k drogám prepracoval cez tabletky, potláčajúce bolesť, po zranení, ktoré utrpel pri záchrane väzňa počas hurikánu. Je úplatný, podlieha alkoholu, udržiava ľúbostný vzťah s luxusnou prostitútkou Frankie (Eva Mendes) – ale napriek tomu patrí k najlepším vyšetrovateľom. Aj preto dostane za úlohu vyšetriť prípad vraždy rodiny afrických prisťahovalcov a chrániť dôležitého svedka.

Wernerov film stojí na Cageovi. A na osobitej, pochmúrnej, miestami až psychedelickej atmosfére, znásobenej svojráznym močaristým kútom Louisiany a emotívnou kamerou. Cage nevyhnutne evokuje inú drámu európskeho tvorcu – Leaving Las Vegas Mika Figgisa (1995). To však nijako neznižuje jeho výkon. Zmesou rezignácie, apatie, ale zároveň i zanovitosti a agresivity je presvedčivý, dokonca zábavný, no chvíľami až nepochopiteľný.

Po mnohých zlých úlohách dokazuje, že nie je len protežovaný synovec Francisa Forda Coppolu, ale skutočný herec. Zaujmú aj Eva Mendes a Val Kilmer, hoci predstavujú skôr figúrky a nemali veľa priestoru na výraznejšie herectvo.

Prečo vlastne film vznikol?

Herzog študoval a nedoštudoval film v Nemecku i v Amerike, zostal však samoukom s originálnym rukopisom. Jeho Zlý poliš je možno výsledkom kompromisov medzi umelcom a producentmi: sčasti klasická kriminálka, sčasti psychologická dráma. Opakujúce sa zábery na rôzne plazy, psychedelické i komické scény a bizarné motívy prinášajú viac otázok ako odpovedí. Napríklad: prečo musela vzniknúť nová podoba Ferrarovej drámy?

Hoci nestor americkej filmovej kritiky Roger Ebert tvrdí opak, rozhodne nejde o úspešné spojenie európskeho umenia s hollywoodskou zábavou. Zo súťaže na lanskom benátskom festivale film odišiel bez ocenenia (ak nerátame neštatutárnu Cenu Nadácie Christophera D. Smithersa), no milovníci nezvyčajných filmových zážitkov by si ho rozhodne mali pozrieť.