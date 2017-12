Od erotiky k exotike

Pri filme Jedz, modli sa a miluj je čas aj na spanie.

22. okt 2010 o 0:01 Jana Kadlecová

Má to veľmi blízko k Sexu v meste 2. Dopozerať sfilmovanú verziu knihy Jedz, modli sa a miluj vyžaduje sebadisciplínu.

Kúpiť si knižku, na ktorej obale sedká Julia Roberts so zmrzlinou v ruke a hádže kukuč školáčky, je odvážne. Najmä ak hrdinka má tridsať a po neúspešnom pokuse nájsť naplnenie v úlohe manželky jej nenapadlo nič rozumnejšie ako rozviesť sa, spoznať za rok tri krajiny a, ak Boh dá, snáď aj seba.

V podstate bežný koncept - po svete sa túla dosť ľudí, ktorí si radšej vyskočia z vlaku než by čakali, kým ich vysadí v stanici nazvanej kríza stredného veku. Aj spisovateľka a novinárka Elizabeth Gilbert si dopriala „sabatic year" a svoju cestu spísala do cestopisného memoáru s prvkami motivačnej literatúry.

Výsledkom je zábavná knižka, občas otravná snahou stráviteľne priblížiť východné filozofie a kruto zjednodušený film.

Joga s Eminemom

Obsadiť Juliu Roberts alias Pretty woman do postavy rovnováhu hľadajúcej Liz je ako skúšať praktikovať jogu za rapu Eminema. Jediné vysvetlenie by mohol byť zmysel Hollywoodu pre vtip a surreálno, no to je ťažko uveriteľná teória. Režisér Ryan Murphy, ktorý sa spolupodieľal aj na scenári, evidentne nezvládol základné veci. Prvou je, ako elegantne preniesť 400-stranovú knihu do filmu, ktorý vydržia diváci pozerať. Film má 140 ospalých minút! Druhou chybou je, že škálu emócii Liz zredukoval do lesknúcich sa uplakaných očí a širokých úsmevov, čo je únavné už po pätnástich minútach.

Na tom je film logicky postavený, neodolal zvodným miestam v Taliansku, Indii a Bali. No slovo „miera" sa u Murphyho nenosí, celé to pripomína televízny spot v CNN. Kým kniha popisuje realitu očami Gilbertovej, film je ako farebný sen o raji v nedotknutej Ázii. Kde je kniha sebaironizujúca, film je patetický, kde je Gilbertová kritická, Murphy vystrihuje. A v momentoch, kde sa kniha dotkne čitateľa, film diváka zahanbí.

Režisér neodpustiteľne zabudol pribaliť na cesty do Lizinho ruksaku humor, najviac pobaví storočný bezzubý liečiteľ na Bali, ktorý nežne hovorí „See you later, alligator". A potom sú tu ešte romantické dolaďovačky - Javier Bardem v postave Filipeho zrazí Liz, aby sa takto „originálne" mohla začať ich love story.

Dosť bolo Sexu v meste

Kým Elizabeth Gilbert v úvode svojej ďalšej knihy hovorí, že netušila, koľko čitateľov jej kniha osloví, Murphy evidentne nad ničím iným nedumal - marketingová masáž bežala na plné obrátky. Už niekoľko týždňov pred ázijskou premiérou sa dali kúpiť špeciálne lístky s večerou a menu ako z filmu. Pred vstupom do multiplexov sú obrazovky, z ktorých Julia Roberts s Budhom v pozadí vysvetľuje, ako si užila nakrúcanie (tomu jedinému sa dá veriť).

Ale to vôbec nebolo treba. Veď cieľové ženské publikum už vypilo dosť koktejlov na Manhattane, videlo dosť módnych kreácií, sexuálnych techník a vypočulo si dosť komentárov o žensko-mužskom spolužití od hrdiniek seriálu Sex v mestu. Teraz sa pokojne zapozerá na filmy o hľadaní seba, odvahe učiť sa slovíčka, ktoré krásne znejú, no použiť ich môžete len pri sledovaní talianskej futbalovej ligy, o cestách, ktoré sú ďaleko od bezpečia a istoty, o liečiteľoch, asketizme a meditácii.