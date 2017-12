Džezové dni sú v piatich mestách

Dnes sa začínajú Bratislavské jazzové dni. Hrá sa však aj v Košiciach, Žiline, Nitre a Komárne.

22. okt 2010 o 0:00 Marian Jaslovský

V piatok sa začínajú Bratislavské jazzové dni. Hrá sa však aj v Košiciach, Žiline, Nitre a Komárne.

BRATISLAVA. Kto je najväčšou hviezdou tohto ročníka festivalu Bratislavské jazzové dni? Pre mnohých to bude určite akordeonista Richard Galliano, ktorý by mal zahrať strhujúcu zmes štýlovo so svojím Tangaria Quartetom. Skupina virtuózneho francúzskeho akordeonistu nehráva často pre vyťaženosť jednotlivých členov.

Okrem francúzskeho virtuóza dnes v Bratislave vystúpi aj Poľka Aga Zaryan, ktorá má vo svojej vlasti už štatút hviezdy nielen pre džezové publikum, poznajú a vydávajú ju aj v USA. Bude to výnimočný koeficient emócií, nehy a krásy.

Tí, ktorí majú radi džez neriedený inými žánrami, si určite užijú zajtrajšie vystúpenie Talianky žijúcej v USA Roberty Gambarini, ktorá je podľa odborníkov dedičkou Elly Fitzgeraldovej či Sarah Vaughanovej.

Naopak, tí, ktorí rôzne fúzie radi majú, privítajú vystúpenie formácie Trombone Shorty & Orleans Avenue, ktorá dokáže, že v New Orleanse nerobili novú hudbu len pred sto rokmi, keď tam vznikal džez. Shorty s úctou k tradíciám pumpuje do ľudí aj soul, funk aj crossover.

Ak inklinujete k progresívnemu akustickému džezu, nenechajte si ujsť nedeľňajšie vystúpenie trubkára Christiana Scotta. Nedeľné pódium bude patriť aj ďalšej hviezde z najväčších – gitaristovi Larrymu Carltonovi, ktorý spoluvytváral hudobné svety veľkých majstrov a sám takýmto majstrom aj je.

Z domácej scény sa najviac čaká na dnešný koncert The Fifth Season. Ide o projekt vibrafonistu Mira Heráka a klaviristu Michala Vaňoučeka, ktorí žijú v Holandsku a privezú medzinárodnú kapelu.

„Tak ako každý rok, aj teraz bude limitovaný počet lístkov k dispozícii pred jednotlivými koncertmi v pokladnici,“ informoval riaditeľ usporiadateľskej agentúry Pavel Daněk. „Rád by som ešte pripomenul, že aj po festivale je možnosť hlasovať o najlepšiu slovenskú skupinu pódia mladých interpretov na webe SME – víťaz budúci rok vystúpi na hlavnom pódiu.“

Hoci názov festivalu je Bratislavské jazzové dni, satelitné koncerty sa konajú v štyroch mestách. Britskú skupinu Shakatak dnes uvidia v Žiline a zajtra v Košiciach. Vlastný program pod značkou BJD chystajú dnes aj v Komárne a v nedeľu v Nitre, kde si zahrajú gitarista Andrej Šeban a americké zoskupenie Tortured Soul.