Berlín rozsekaný na márne kúsky

Vydavateľstvo Odeon plánuje nanovo preložiť a vydať kompletnú tvorbu Iana McEwana.

22. okt 2010 o 0:00 Ján Gregor

Neslávny Berlínsky múr sa stal symbolom studenej vojny, menej sa už vedelo o berlínskom tuneli.Práve okolo neho sa točí McEwanov román Nevinný, kde sa v meste plnom špiónov objaví neskúsený britský mladík.

Existuje mnoho teórií o tom, čo najviac v rámci evolúcie prispelo k rozvoju človeka. Jedna z nich napríklad tvrdí, že naše mozgy rýchle rástli preto, aby mohli šíriť viac klebiet. Čosi podobné sa objavuje aj v štvrtej knihe Iana McEwana, špionážne ladenom románe Nevinný.

„Náš život umožnila schopnosť zachovať tajomstvo,“ vysvetľuje jedna z postáv. Tajomstvo nám dalo možnosť vlastniť niečo, čo ostatní nemali, prípadne sa oň podeliť. A na to sme potrebovali jazyk a kultúru. Z tohto hľadiska môžeme studenú vojnu a Berlín plný špiónov považovať za doterajší vrchol evolúcie.

Sovietsku chladnosť Mc Ewan v románe využil, prekvapivo opatrný je iba v prípade Nemcov.

Konflikt mocností a kultúr

Píše sa rok 1955 a zostáva šesť rokov, než Berlín rozdelia múrom. Hneď po vojne, ktorá dočasne spojila dávnych nepriateľov, vznikli zóny, kde si nové veľmoci realizovali svoje predstavy o zachádzaní s mocou a informáciami. Vrátili sa k nedôvere a špehovaniu, Američania sa dokonca popod zem prekopali až do sovietskej zóny, aby mohli odpočúvať telefonáty.

Ian McEwan dopísal román Nevinný tesne pred pádom Berlínskeho múru. Vyšiel v roku 1990 a jeho autor sa tým zaradil medzi prvých, čo románovou formou účtovali s vekom ideológií (aj keď bez fukuyamovského optimizmu). V rýchly pád Berlínskeho múru sám pritom neveril, keď dokončil román, dával mu ešte päť až osem rokov. Trvalo to iba pár mesiacov.



Jeho hrdina, dvadsaťpäťročný zamestnanec Kráľovskej pošty Leonard Marnham, prichádza do Berlína, aby sa zúčastnil na prísne tajnej akcii. Stupňov utajenia je hneď niekoľko a chvíľu trvá, kým ho zasvätia do všetkých detailov.

Bombardovanie Británie prežil ako chlapec v bezpečí u starých rodičov a ešte netušil, že svojou skúškou ohňom prejde desať rokov po vojne na území porazeného Nemecka. V istom zmysle je porazená aj jeho rodná Británia, ktorá už stráca koloniálny lesk a na svetovú scénu sa tlačia dvaja noví hegemóni, Sovieti a Američania.

McEwan si neodpustil komentovať britsko­americké vzťahy. Briti by sa radi zviezli s Američanmi, a to nielen v špionáži. „Ideme v tom s vami, pretože na to máme právo. Nikto nebojoval s Hitlerom tak dlho ako my.“ Povestnú sovietsku chladnosť v románe aj šikovne využil, prekvapivo opatrný je iba v prípade Nemcov, ktorých rozpoloženie a vlastnosti nenápadne obchádza.

Koniec nevinnosti

Leonard je panicom vo všetkých oblastiach, okrem sexu aj v politike a v živote ako takom. Rok strávený v Berlíne všetko zmení. Mária je o päť rokov staršia rozvedená Nemka, ku ktorej zahorí láskou a vďaka telesnej skúsenosti objaví svoje temné stránky.

Nevýhodou skúsenej ženy je jej minulosť, bývalý manžel Otto je násilný alkoholik, vojnový hrdina a chránenec polície. To všetko sa odohráva na pozadí veľkej špionážnej akcie, ktorá má oporu v skutočnej udalosti a McEwan si k nej primyslel (ako je u neho zvykom) veľmi nezvyčajný a drsný milostný príbeh, kde anatomické detaily slúžia na úplne iné účely než býva zvykom.



Román Nevinný prvýkrát vyšiel v češtine pred trinástimi rokmi, teraz ho v novom preklade vydal Odeon. Ten plánuje nanovo vydať a vo viacerých prípadoch aj nanovo preložiť celú McEwanovu tvorbu, čo k dnešnému dňu predstavuje jedenásť románov a dve poviedkové knihy.

Autor patrí medzi rekordérov v počte sfilmovaných kníh, na plátno sa dostalo sedem jeho románov vrátane Nevinného. Do kín prišiel tri roky po knižnom vydaní, Leonardovu milenku hrala Isabella Rossellini, jeho nadriadeného Anthony Hopkins.

Keď vydal román Nevinný, už mal za sebou päť kníh a povesť „básnika perverznosti“. Naučil sa šokovať, no v novej knihe sa rozhodol predovšetkým vyrozprávať príbeh. Až v jeho druhej časti si spomenul na svoje osvedčené metódy a trochu pritvrdil, ale ešte aj v tejto premene románu sú mnohí vykladači jeho diela ochotní vidieť metaforu. V jeho podaní však skôr ide o čiernu grotesku.