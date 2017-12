Milo Suchomel otvoril druhý deň bratislavských džezákov

Býva už tradíciou zo strany organizátorov, že program otvára domáci interpret, čo platilo aj dnešný večer.

BRATISLAVA. Saxofonista Milo Suchomel otvoril druhý večer 36. ročníka festivalu Bratislavské jazzové dni, najstaršieho a najväčšieho medzinárodného hudobného podujatia na Slovensku.

Milo Suchomel (1976) je nielen úspešný sólista, ale aj skladateľská osobnosť, čo prezentoval i na tomto vystúpení ako sólista a interpret vlastných nových kompozícií, orientovaných tiež v štýle groove. Väčšina z nich mala slovenskú premiéru. Sekundovali mu spoluhráči v sextete, Ondro Juráši, Michal Bugala, Tomáš Gajlík, Juraj Griglák a anglický hosť, hráč na bicích nástrojoch Mark Mondesir.

Suchomel bol zakladateľom Elie Quartet, členom medzinárodnej Swinging Europe, hral v domácich kapelách Dodo Šošoka and his friends, Ľuboš Šrámek Artsamble, Matúš Jakabčic Big Band a Gustav Brom Big Band. Spolupracoval s celým radom zahraničných sólistov, ako sú Gail Anderson, Jerry Bergonzi, Yvonna Sanchez alebo James Morrison.

"Tešil som sa na vystúpenie, pripravil som nový projekt, nové skladby, šli sme s nasadením, aby ľudia dostali náladu aj na ďalšie kapely. Mám veľmi dobrý pocit z vystúpenia, kontakt s publikom bol výborný od úvodnej skladby," uviedol Suchomel pre TASR po vystúpení.

Rodáčka z talianskeho Turína, speváčka Roberta Gambarini začala svoju úspešnú dráhu už v osemnástich, keď vyhrala národnú jazzovú súťaž. Jej spev sa vyznačuje inštrumentálnym prístupom, príjemným zafarbením a intonáciou. Má vypracovanú techniku spevu, prvotriedny scat a veľké improvizačné schopnosti.

To všetko predviedla v Bratislave za výdatnej pomoci tria hudobníkov, ktorými boli Neil James Swainson, Willie E. Jones a Eric Parsell Gunnison. Väčšina piesní jej koncertného repertoáru pochádza z najnovšieho albumu So In Love, vydaného v auguste 2009, ktorý získal nomináciu na cenu Grammy.

Akú dôležitú úlohu môže mať trombón v kapele, predviedol Trombone Shorty, rodák z americkej kolísky džezu - New Orleansu. Troy Anderson (1986), tak sa totiž civilným menom volá, je nezvyčajným talentom, na trombón hral od mala, vystupoval už ako sedemročný s kapelou staršieho brata, potom mal vlastnú skupinu, hral s Lennym Kravitzom.

Do Bratislavy priviezol svoju formáciu Trombone Shorty & Orleans Avenue, s ktorou ponúkol riadnu dávku energického džezu, blížiacemu sa k džezrocku. Shorty striedal trombón s trúbkou a predviedol, že je aj výborným spevákom. Záverečný dlhotrvajúci aplauz nadšeného publika musel prerušiť až Peter Lipa ako moderátor s tým, že je potrebné pripraviť pódium na finálové vystúpenie.

Headlinerom druhého večera bola americká speváčka Lizz Wright (1980), ktorá je už niekoľko rokov veľkou hviezdou súčasného amerického džezu. Začínala gospelom v kostolnom zbore a hrou na klavír. V roku 2003 vydala debutový album Salt, vďaka osobitej interpetácii soulu a džezu si získala priazeň publika aj kritikov. V septembri vydala štvrtý album Fellowship a v Bratislave vystúpila v rámci turné k tomuto albumu. Podobne ako iní interpreti, aj ona spievala so sprievodom kvarteta špičkových muzikantov, ktorými boli Nicholas D'Amato, Robin Macatangay, Brannen Temple a Kenny Banks.

Aj druhý deň festivalu dostali príležitosť vystúpiť na Pódiu mladých talentov v estrádnej sále štyria interpreti, michalovská trojica The Illusions Trio, Katarína Koščová so skupinou, Swing Society Orchestra, štvrtou bol americké trio Tortured Soul z newyorského Brooklynu. Jeden zo slovenských interpretov dostane možnosť budúci rok vystúpiť na hlavnom pódiu.

"Mám pocit, že sme prežili krásny večer, nielen za seba, ale aj za publikum. Cítim, že sa to ľuďom páčilo a dobre sa tu cítili, čo je najväčšia satisfakcia, nielen pre nás ako organizátorov, ale aj pre muzikantov, tí sú nadšení. Krásne výkony, aj Milo Suchomel, ktorý začínal, potom Roberta Gambarini, ktorú sme dnes komplikovane súkromným lietadlom dopravovali z Francúzska kvôli štrajku, po nej Trombone Shorty, čo bola pre mňa už dávno moja tajná láska a môj tajný tip. Ten predviedol, aká hudba sa hrá v New Orleans. Záver patril Lizze Wright a gospelu, takže krásny večer," zhodnotil program druhého dňa pre TASR Peter Lipa.