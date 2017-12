Nové knihy

Laco Hanniker: O rybách a iných vášňach, Zbyněk Benýšek: Světlo, paprsek, třpyt. Písňové texty.

25. okt 2010 o 0:00 Alexander Balogh, ba

Laco Hanniker: O rybách a iných vášňach

Forza Music

„Prečo ja, prokurátor v čiernom talári s bordovou pelerínou, rozhodujúci o osudoch ľudí, visím na tomto zábradlí, chvejem sa v slabinách a nechcem nič, len život toho prekliateho jalca v hĺbke podo mnou?“ Túto otázku si kladie protagonista jednej z poviedok knihy Laca Hannikera O rybách a iných vášňach, a tým protagonistom je veru autor sám. Hanniker už viac než tri desaťročia pôsobí ako prokurátor a vo voľnom čase je náruživým rybárom. A tiež spisovateľom (toto je už jeho desiata kniha), ktorý vie príťažlivo vtiahnuť čitateľa do zdanlivo takých rozdielnych svetov svojho života.





Zbyněk Benýšek: Světlo, paprsek, třpyt. Písňové texty

Galén

Podtitul je pravdivý tak z dvoch tretín, tú jednu, úvodnú tretinu knihy totiž tvorí Koláž, čo je príbeh tohto výtvarníka, básnika, prozaika, scenáristu, editora a pesničkára až do jeho emigrácie v roku 1982. Nasledoval svojich umeleckých kamarátov Třešňáka, Hutku, Karáska, Zajíčka, Brabenca a ďalších, odišiel do Viedne, kde založil a desať rokov redigoval umeleckú revue Paternoster. Po návrate do Československa sa prezentoval najmä ako výtvarník a spisovateľ, táto knižka aj s priloženým cédečkom predstavuje Benýška ako (na Slovensku až nečakane neznámeho) folkera.