Keď hráte na doraz, raz ten úspech príde

Cez víkend to vyzeralo, že Bratislava je koncertné mesto. Okrem džezákov v PKO diváci v piatok vypredali aj divadlo Aréna, kde sa konal večer skupín The Swell Season a Longital.

25. okt 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Kto v roku 2006 zažil Glena Hansarda so skupinou The Frames na Pohode, už pred filmom Once vedel, že ide o výborného pesničkára. Kým po Oscarovom úspechu stihli Hansard s Markétou Irglovou v rámci turné The Swell Season doputovať aj na Slovensko, už nie sú partneri, iba spoluhráči. Hoci zostali priateľmi, bolo vidno, že už sú každý trochu inde. Ale hoci ich príbeh už viac pripomína reálny život než rozprávku, bol to veľmi príjemný večer.

O úvod sa postarala domáca dvojica Longital. Jej pesničky nie sú folkrockovo priamočiare a stavajú aj na elektronike. Ale stále je to príbuzný, nie vzdialený svet oproti tomu, čo hrajú The Swell Season. Ukázalo sa to v prídavku, ktorý obe skupiny zahrali spolu.

Kým baladu A to je všetko ešte nemôže poznať skoro nik (nový album Longitalu vyšiel v deň koncertu), väčšina pesničiek Hansarda a Irglovej je známa. Najmä tie z filmu Once, no okrem soundtracku v Bratislave zneli skladby z dvoch ďalších albumov Swell Season a prišlo aj na sólové bloky hlavných postáv.

Kým Markéta je 22­ročné milé dievča z Moravy, Glen je štyridsiatnik, ktorý sa vypracoval v írskych kluboch, kde keď nejdete na doraz, buď vás vypískajú, alebo zmlátia. Keď hrá na gitare, praskajú struny a odchádza lak, keď spieva, publikum vie rozpáliť a o chvíľu jemne hladiť. Asi najsilnejší moment celého večera prišiel v skladbe Say It To Me Now, ktorú dal úplne unplugged – sám so španielkou a bez mikrofónu (!) „nazvučil“ sálu pre osemsto ľudí.

Pre Swell Season bola Bratislava zastávkou na európskom turné. Hovoriť o špeciálnom koncerte je muzikantské klišé, lenže tentoraz to špeciálny koncert bol. Jednak ho Markéta uvoľnene moderovala po česky (plus po historke o slivovici na pódiu kolovala fľaša), každý večer určite nehráva ani coververziu Jany Kirschner a predskupinou nie sú jej kamaráti.

Swell Season už sú hviezdy, cestujú veľkým autobusom a gitary im podáva technik, ale zostali normálnymi ľuďmi, ktorí si hrajú svoje folkrockové pesničky. Iní muzikanti nedosiahnu ani štvrtinu z ich úspechu a už sa tvária ako celebrity.