Kam chodíme

26. okt 2010 o 0:00 Alexander Balogh

Keď si raz „hotové“ výtvarníčky, dnes ešte poslucháčky VŠVU, budú uvádzať v profesijnom životopise zoznam výstav, u viacerých sa na prvom mieste objaví Ex Café. Táto bratislavská literárna kaviareň, ktorá sa už trvalo zmenila aj na komornú galériu, totiž popri známych menách ponúka svoje steny aj prvým študentským pokusom o verejnú prezentáciu.

Natália Jarembáková, Slavomíra Ondrušová a Ivana Šáteková nazvali svoju výstavu . Prvá je grafickou dizajnérkou, druhá študuje kov a šperk a tretia maľbu, no všetky milujú kresbu, ktorá ich spojila pre túto výstavu. Raz sú na ich papieroch len poznámky na okraj, inokedy až kresby obrazy, a to všetko si nechali „posvätiť“ Beatou Jablonskou. Tá dúfa, že „v ich biografiách to bude úspešný štartujúci údaj“.