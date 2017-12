Nové CD

Elton John: The Union - Antony and the Johnsons: Swanlights - Longital: Teraz - Puding pani Elvisovej: Pí

27. okt 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Elton John: The Union

Decca



Starí matadori pokračujú v jesennej nakladačke. Po Robertovi Plantovi, Neilovi Youngovi a Ericovi Claptonovi zaujímavú novú nahrávku urobil aj Elton John, ktorý sa spojil s ďalším známym skladateľom Leonom Russellom. O produkciu nahrávky duetov sa postaral tretí bard T Bone Burnett a do štúdia ako hostia zavítali ďalší známi rovesníci ako Brian Wilson, Booker T, ale napríklad aj Neil Young.

Antony and the Johnsons: Swanlights

Rough Trade Records/Wegart



Kto nepozná výraz komorný pop, mal by siahnuť po nahrávkach Antonyho Hegartyho a jeho skupiny The Johnsons. Ich štvrtý album nadväzuje na predchádzajúcu nahrávku The Crying Light len názvom a nezameniteľným hlasom speváka. Náladovo i zvukovo je oveľa pestrejší, je tu aj bonusová pesnička, ďalší silný duet Antonyho s jeho rovnako nenapodobiteľnou kolegyňou Björk.

Longital: Teraz

Slnko records



Čoraz známejšie (aj v zahraničí) bratislavské duo Longital pokrstilo svoj očakávaný album štýlovo – na vydarenom piatkovom koncerte so skupinou Swell Season. Najchytľavejšia skladba sa volá A to je všetko, nie náhodou znela v bratislavskom divadle Aréna dvakrát. „Album Teraz je o tom postaviť sa na toto miesto tu a teraz, zaujať svoje miesto, žiť radostne so všetkými skúškami a prekážkami, ktoré sú pred nás kladené,“ tvrdí duo.

Puding pani Elvisovej: Pí

Puding pani Elvisovej



Kto sleduje mladú skupinu Puding pani Elvisovej, už pravdepodobne pozná dve nové pesničky Mladí chemici a Gramatika. Kto nie, nájde ich na novom albume Pí. „Číslo Pí absolútne vystihuje nekonečný proces tvorby, ktorý bol v konečnom dôsledku až úplne iracionálny,“ hovorí kapela o svojom albume, ktorý vznikol po trojročnej pauze a hosťujú na ňom rapperi Vec so Zverinom aj spevácky zbor Mladé hlasy z Košíc.