Uvidíme Faithless

27. okt 2010 o 0:00 Peter Filin

Legendárna britská kapela vystúpi prvýkrát na Slovensku. Vo štvrtok v Košiciach a v piatok v Bratislave.

Pätnásť rokov po sformovaní zavíta londýnska skupina Faithless (na snímke z ich webu) na Slovensko. Prvé slovenské koncerty budú v čase, keď sa zdá, že najväčšia sláva formácie je už minulosťou.

Kapela ju zažila koncom 90. rokov a začiatkom tohto storočia. Medzi ich najväčšie hity, ktoré vznikli práve v tomto období, patria najmä Insomnia a God is a DJ. Tieto z nich spravili lídrov celej elektronickej scéne.

Vtedy spolu s ďalšími britskými legendami ako Underworld, Chemical Brothers alebo Fatboy Slim určovali trend celej elektronickej scéne. Štvrtý album No Roots, ktorý vydali po trojročnej prestávke v roku 2004, znamenal ústup z pozícií. Na nahrávaní albumu sa už nepodieľal jeden zo zakladajúcich členov skupiny Jamie Catto a ostatné roky Faithless fungujú už len ako trio.

Ich posledný šiesty album pod názvom The Dance má ďaleko od hitových albumov Sunday 8PM alebo Outrospective. Treba len dúfať, že slovenskému publiku okrem pesničiek z nového albumu zahrajú aj známe hity Insomnia alebo We Come One.

Skupina sa predstaví zajtra v košickej Steel aréne a v piatok v bratislavskej Inchebe. V Bratislave stojí najlacnejší lístok 30 eur, v Košiciach 22 eur.