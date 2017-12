Pácha zlo, ale len z čírej podstaty

Film Ja, zloduch je taký hlúpučký, až budí podozrenie, že je to zo zlomyseľnosti.

27. okt 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Gru chce byť zlý. Veľmi zlý. Maximálne zlý. Nestačí mu, že prebodáva malým chlapcom balóniky, on im ich najskôr sám daruje, nafúkne a vymodeluje z nich milé zvieratko – len preto, aby akt zničenia bol ešte efektnejší. Jazdí v strašnom aute, býva v hroznom dome, na podlahe má predložku z pandy, sedáva v kresle z krokodíla. Nepácha zlo preto, aby sa obohatil, ale z čírej podstaty. Zlo pre zlo.

Príbeh filmu Ja, zloduch je taký hlúpučký, až budí podozrenie, že si z animovaných rodinných komédií strieľa. Gru, zakríknutý chlapec z tuctového amerického predmestia túži stať sa najväčším zloduchom na svete. Lenže konkurencia je veľká, zloduchovia sa predháňajú v odporných kúskoch – ako napríklad krádež egyptských pyramíd a ich nahradenie nafukovacími atrapami. Aby definitívne dokázal, že je najlepší... vlastne najhorší, chce pomocou (ukradnutého) zmenšovacieho zariadenia ukradnúť Mesiac.

Celé dielko je poskladané z neoriginálnych prvkov naprieč spektrom všemožných žánrov od sci-fi až po muzikál. Nie že dodržiava, ale priam zveličuje všemožné stereotypy, klišé a žánrové kánony. Staré sú i gagy na spôsob bláznivej absurdnej komiky kreslených Looney Tunes. Lenže ono to celé funguje! Je to nečakane vtipné, zábavné a hravé. Oslovuje síce najmä deti, ale pobaví aj rodičov.

V kľúčovej scéne sa Gru, vlastne proti svojej vôli, nasilu, povozí na dráhe smrti v lunaparku. Od podobných jarmočných atrakcií nikto nečaká nič prevratné a objavné. Majú byť čo najvyššie, čo najrýchlejšie, ich zmyslom je vyvolávať zábavný strach, potešenie z adrenalínu. Len málokto sadá do jej vozíkov nasilu, väčšina ľudí dobre vie, čo ich čaká. Chcú to. Čokoľvek iné by ich zmiatlo, znechutilo a sklamalo.

Digitálne animovaná rodinná dobrodružná komédia Ja, zloduch nechce byť nič iné, len práve takáto atrakcia. Postavičky sú milé a zábavné, animácia je skvelá, trojdimenzionálne efekty vycizelované a hudba podčiarkuje parodický podtón.

Kto nemá rád lunaparky, nech sa filmu radšej vyhne. No s trochou nadhľadu sa dá zistiť, že aj táto zábava má svoj pôvab. Nie náhodou sa tržby snímky s rozpočtom 70 miliónov dolárov už vyšplhali na 420 miliónov.