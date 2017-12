Nebude ani sekunda ticha

Skupina Puding pani Elvisovej dnes krstí svoj tretí album s názvom Pí.

28. okt 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Keď sa niekto nazve Puding pani Elvisovej, je jasné, že sa neberie smrteľne vážne. Mladá skupina práve vydáva nové cédečko a tvrdí, že chce stále ľudí najmä baviť.

Veselé pesničky s retro zvukom. To je to, čo najlepšie charakterizuje Puding pani Elvisovej. Za pätnásť rokov existencie táto košická skupina prešla niekoľkými fázami a k dvom doterajším nahrávkam Automati (2004) a Play/Pause/Eject (2007) teraz pridala ďalšiu. Volá sa Pí a krstí sa dnes v Bratislave.

Kam sa podel mohér­pop

Kedysi boli označovaní ako „mohér-pop“, čo bola narážka na ich slabosť pre éru 70. a 80. rokov. Stále kombinujú postupy z elektronickej tanečnej hudby s tradičnými nástrojmi, na novom cédečku do toho primiešavajú aj punk, rapperov Veca so Zverinom, ale aj mládežnícky spevácky zbor: „Škatuľky neriešime. Chceli sme urobiť žánrovo pestrý album. Nebavia nás skupiny, ktoré znejú stále rovnako,“ hovorí Peter „Pino“ Ungvölgyi. „Slovenčina je pre nás prioritná, ale niektorým skladbám zase viac pristane angličtina.“

Kapela pôsobí, akoby jej bolo ľúto, že sa nenarodila o dekádu skôr. Singel Gramatika má vypožičaný riff z hitovky Ozzyho Osbourna No More Tears, promo fotka k albumu zasa evokuje Učiteľku chémie od Lojza. Nejde však o konkrétne odkazy ani o pocty: „Je to podvedomé. Stále nás fascinuje idealistický socialistický pohľad na svet a hudba, ktorá vtedy znela. Boli sme deti, nasávali sme to. Máme to v sebe zakódované.“

Ide to aj bez Senzusu

Bolo by to retro, keby to nebolo zahrané s nadhľadom a vtipom. Paralely sa dajú hľadať skôr na českej scéne (Kazety, Midi Lidi) než doma: „Vždy sme mali radi humor. Možno práve preto, že tu chýba. V globále sa naša scéna berie príliš vážne, my hudbu berieme aj ako niečo, čo môže ľuďom zlepšiť náladu,“ tvrdí Ungvölgyi a so smiechom dodáva: „Samozrejme, inak než senzusovsky.“

Čo spája tretí album s tými predošlými, je vzájomná prepojenosť skladieb. „Máme teóriu, že neponúkame ani sekundu ticha. Keď už za našu hudbu majú ľudia platiť, chceme im dať čo najviac. Preto hľadáme vhodné zvuky na prepojenie pesničiek.“

Kapela sa rozhodla vziať všetko do vlastných rúk, lebo si chce vyskúšať, aké to je. Album si sama nahrala, vydáva ho na vlastné náklady a sama aj organizuje dnešný krst. Okrem nej v klube MMC (bývalý Babylon) ešte zahrajú skupiny Kazety a The Uniques. A v decembri čaká „pudingáčov“ turné s kapelou Billy Barman.