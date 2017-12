Hobita zachránil Nový Zéland

Filmári a politici sa nakoniec dohodli. Polmiliardové veľkofilmy sa napokon začnú nakrúcať.

27. okt 2010 o 16:40 Tomáš Prokopčák

Tichomorský štát už nemusel byť filmovou Stredozemou. Vláda však nakrúcanie Tolkienovho Hobita zachránila.

BRATISLAVA, WELLINGTON. Začína sa to nečakanou návštevou. Pokračuje trpaslíkmi, malým nedorozumením a veľkým dobrodružstvom, na konci ktorého je poklad, zmierenie rás a kulisy vystavané pre ešte väčší príbeh. Možno takto sa dá zhrnúť známy príbeh hobita Bilba, ktorý v tridsiatych rokoch dokončil anglický spisovateľ J. R. R. Tolkien.

Hobit má podtitul Cesta tam a zase späť a ten asi najlepšie vystihuje situáciu, ktorá sa práve deje okolo novozélandského nakrúcania veľkofilmu podľa tejto knižnej fantasy.

Pol miliardy dolárov

Na začiatku to všetko vyzeralo dobre. Filmový Pán prsteňov zarobil miliardy a preslávil Nový Zéland. Príbeh, ktorý predchádza udalostiam zo známej trilógie, mal režírovať talentovaný mexický režisér Guillermo del Toro.

Potom však prišla kríza, nový režisér už nechcel na projekt dlhšie čakať, a tak sa všetko spomalilo. Nakoniec však štúdiá oznámili, že nakrúcať sa bude, režisérom sa stane tvorca filmového Pána prsteňov Peter Jackson a na dvojdielny film o putovaní za drakom dostane pol miliardy dolárov.

Vtedy sa veci začali komplikovať na Novom Zélande, z ktorého rodák Jackson už dávnejšie urobil mýtickú Stredozem. Štrajkovať sa rozhodli novozélandskí herci a štúdiá uvažovali o zmene miesta nakrúcania. Následne sa do toho vložila novozélandská vláda.

Vláda rokuje o filme

Nestáva sa často, aby sa nakrúcanie nejakého filmu stalo veľkou politikou. V prípade budúceho dvojdielneho trháka to však inak nešlo. V hre je priveľa: superdrahý projekt aj turizmus na ostrove. Filmy totiž dostanú tichomorský štát do centra mediálneho záujmu.

Navyše, keby sa štúdia Warner Bros rozhodli nakrúcať inde, Nový Zéland by prišiel nielen o peniaze – The Economist odhaduje, že by to mohlo predstavovať až jeden a pol miliardy dolárov – ale aj o svoju dobrú povesť. Domáci herci sa však rozhodli nakrúcanie filmu bojkotovať po tom, ako sa s filmármi nedohodli na minimálnej mzde a pracovných podmienkach. Zasiahnuť preto musel sám premiér. Na Nový Zéland pricestovali zástupcovia filmovej spoločnosti a spolu s vládou situáciu vyriešili.

Upravia zákony

„Dosiahli sme dohodu medzi vládou a spoločnosťou Warner Bros. To umožní, aby dva diely filmu Hobit nakrútil Peter Jackson,“ povedal podľa Reuters premiér krajiny John Key.

Vláda prisľúbila, že v krajine zmení zákony tak, aby upravila podmienky robotníkov aj ďalších zamestnancov budúcej filmovej produkcie. Vrátane nespokojných hercov.

Nový Zéland sa tiež zaviazal, že filmárom odpustí časť daní. Tým si krajina zabezpečila dobrú reklamu a po uvedení filmov do kín zrejme aj zvýšený záujem turistov. Podľa agentúry Bloomberg pritom turizmus tvorí asi deväť percent novozélandskej ekonomiky.

Nakrúcaniu fantasy veľkofilmu tak pravdepodobne nič nebráni. Príbeh o tom, ako sa Bilbo, Frodov strýko, dostal k Sauronovmu prsteňu a spoznal čarodejníka Gandalfa, sa začne nakrúcať začiatkom budúceho roka.