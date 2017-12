Naša história, drobná komédia na pobavenie

V Česku uvažujú nad alternatívnymi dejinami. Privolali na to slovenského režiséra Petra Kerekesa.

30. okt 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Trinásťdielny dokument Čo by keby by mala Česká televízia začať vysielať od začiatku budúceho roku.(Zdroj: ČT)

Mohli sme sa v roku 1938 ubrániť, mohli sme prehrať druhú svetovú. Česko sa mohlo rozísť s Moravou a Slováci mohli chcieť bojovať. Dejinné možnosti bude Peter Kerekes rozvádzať v seriáli Čo by keby.

Filmová akadémia Leni Riefenstahlovej v Brne nikdy nebola, dorastenky necvičili spartakiádu v rytme nemeckej verzie Poupat a študent Hans Reznicek nemusel chodiť na Sibír, aby tam našiel stopy po vymretom českom národe, jeho predkoch. Ale mohol by. Keby náhodou Hitler vyhral vojnu.

Festival v Jihlave ukázal, ako bude vyzerať seriál Českej televízie Čo by keby o alternatívnej histórii. Mal trochu predčasnú premiéru, vysielať by sa mal začať od nového roka. Režisér musí do Vianoc dostrihať všetkých trinásť dielov.

Keby sme sa rozhodli inak

Petrovi Kerekesovi z Česka zavolali, lebo správne predpokladali, že nápadom sfilmovať to, čo sa nestalo, bude nadšený. „Je známe, že som až posadnutý dejinami. Stále riešim, čo by sa mohlo stať, v histórii aj v osobnom živote. Myslím na to, ako by vyzeral život, keby som sa na nejakej dôležitej križovatke rozhodol inak,“ hovorí. V seriáli Čo by keby domýšľal udalosti z Československa dvadsiateho storočia, predstavoval si, že by sme sa napríklad v roku 1938 bránili. Alebo že by sudetskí Nemeci neboli odsunutí, alebo že by v päťdesiatych rokoch nezvíťazili poľnohospodári, ale pásavka. „Mohol som sa vyblázniť, spraviť aj drobnú komédiu na pobavenie. V dieli o samostatnej Morave sme vymýšľali moravský tlačový zákon, moravský jazykový zákon. Inšpirovali sme sa v podstate len tým, čo dnes dokola rieši Slovensko a voči čomu sme už otupení. A v kontexte vymyslených moravských dejín to zrazu začalo pôsobiť strašne smiešne absurdne.“

Čo by keby vytvorila Česká televízia ako cyklus pre deti a mládež a boli naň skromnejšie možnosti, aké by si Peter Kerekes so spoluscenáristkou a autorkou námetu Evou Vojtovou priali – keby mohli. Fiktívne dejiny sú len jednou jeho časťou. Čo sa nedalo zinscenovať, vysvetľujú historici a svoje vlastné teórie majú politici. Kerekes vraví: „V dieli Čo by keby – Slováci a Česi bojovali, uvidíte Mečiara a bývalého ministra obrany Antonína Baudyša, Klausa sme, bohužiaľ, nezohnali. A keďže len s nimi by obrázok nebol úplný, do rozprávania sme ešte zapojili drobných, obyčajných ľudí. To je moja obľúbená téma.“

Aj my by sme si zaslúžili

Minulý rok vo februári prišiel Peter Kerekes do kín s filmom Ako sa varia dejiny. Bol to náročný projekt, niekoľko rokov chodil po Európe a pýtal sa vojenských kuchárov na ich spomienky, skúsenosti. „Čo by keby je vlastne len drobným okienkom v programe Českej televízie, ale aj tak som pri ňom žasol, ako sú Česi schopní premýšľať o svojej histórii,“ hovorí Kerekes. „S kýmkoľvek som sa mohol pristaviť a zarozprávať sa, s technikom aj s traktoristom. Aj Slováci by si také čosi zaslúžili. Keby chceli vnímať svoje dejiny a keby chceli premýšľať.“