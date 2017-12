Robiť sneh je poriadna drina

Rozprávka o snežiacej babke je presne 25 rokov neodmysliteľnou súčasťou nášho rozprávkového dedičstva.

„Hore dolu, na zem let, zasypeme celý svet," spieva si Perinaba, keď skáče na svojej ružovučkej perine. To „hore" je jej ríša. Tam má dobrácka Perinbaba zázračnú guľu, ktorou riadi premeny počasia, organ, na ktorom hrá, biele holuby i hvezdársky ďalekohľad, ktorým pozoruje svet.

Raz sa náhodne stane svedkyňou pádu lavíny, pri ktorom si chce Zubatá uchytiť malého Jakubka. Odvážny Jakubko sa však nedá a smrť odplaší. Jakubkova nebojácnosť si získa srdce Perinbaby, ktorá rýchlo pochopí, že by sa jej taký šikovný chalanček zišiel. Zoberie si ho so sebou „hore".

Prítomnosť Jakubka trochu vyvedie Perinbabu z bežnej rutinnej výroby počasia, na chvíľu podľahne jeho proseniu a pošle sneh aj tam, kde býva len piesok. Nakoniec však vráti kolobeh sveta do normálu. „Snežme len tam, kde to treba, kde si zem odpočinie a dá ľuďom chlieb," uzavrie Perinbaba svoje klimatické pokusy.

Perinbaba si praje, aby Jakubko u nej zostal. „Ty budeš stále chlapec," láka ho. Jakubko sa však priveľmi často a rád pozerá ďalekohľadom na zem. „Dole" totiž žije jeho milovaná Alžbetka, ktorej dobrá mama zomrie a jej macocha je presne taká zlá, ako má v správnej rozprávke byť.

Hoci Jakubko vidí na svete veľa nespravodlivosti, túži zísť na zem. Využije nepozornosť Perinbaby a ujde jej. Pri ceste z Perinbabinej ríše vyrastie na mladého muža. Na zemi sa zamestná ako pomocník v rodine richtára, Ažbetkinho otca.

Jakubko je pre Alžbetku doslova chlapcom z neba. „Rada ťa počúvam, hoci ti nič neverím," hovorí mu. Na zamilovaný pár však čakajú mnohé nástrahy i dobrodružné chvíle, našťastie im Perinbaba zostane celý čas na pomoci až do ich svadby, na ktorú im zošle kvetový sneh presne v Jakubiskovom štýle.

Jakuba postupne stvárňujú šesťročný Vlastimil Drbal, dvanásťročný Eman Hason a Tobias Hoesl, pamätnú rolu Alžbetky dostala Petra Vančíková, Soňa Valentová zas pre mnohých zostáva ako výrazná druhá žena richtára Pavla Mikulíka. Famózna Valerie Kaplanová v postave Zubatej desí a zároveň fascinuje celé generácie detí. Nezabudnuteľnou je aj postava principála v podaní Karla Efu.

Režisér Juraj Jakubisko siahol po tejto predlohe hneď po nakrútení úspešného filmu Tisícročná včela. V rozprávke mohol naplno využiť svoje fantazijné videnie. Už prvá scéna s padajúcou lavínou zostáva trvalo v pamäti diváka, o pohľade na hory z ružového balóna ani nehovoriac. Veľkú zásluhu na vizuáli má určite kameraman Dodo Šimončič a architekt Viliam Gruska. Perinbaba, to je aj hudba Petra Hapku, ktorá sa stala doslova národným pokladom a žije podobne ako celá rozprávka aj v rôznych ďalších spracovaniach a verziách.

...ako si Zubatá dala dole parochňu. A krása Slovenska a ako v minulosti žili. No vlastne všetko. Bolo to veľmi napínavé a dobrodružné.

...ako Jakubko lietal na plachte, ako Perinbaba hrala na klavíri, tak fúkal vietor, aj slovenské hory. Nepáčili sa mi Dora a Macocha, boli prefíkané, lenivé a zlomyseľné, a ako chcela Macocha, aby sa vzali Jakub s Dorou.

...ako Jakub išiel na latke ako na snouborde, ako poslal Alžbetke srdce z lístia, ako Perinbaba skákala na posteli a padal sneh.

...keď Jakubko s Perinbabkou skákali na perine a keď potiahol za nos zubatú. Ešte sa mi páčilo, keď Alžbetka priadla na kolovrátku, aj že krásne hrala na píšťalke, a keď Perinbaba hrala na klavíri. Nepáčilo sa mi, že Macocha a Dora posypali koláče uspávacím práškom, a keď sa Zubatá škerila a smiala.

...ako Jakub hádzal sneh do Alžbetky, že to bolo natáčané v slovenských Tatrách, kúzelná guľa. Nepáčila sa mi Zubatá, keď sa smiala, mal som z nej nepríjemný pocit.

...dom, kde bývala Perinbaba, ako Jakubko prišiel na svet, pesnička, ktorú pískali na flaute, Alžbetkina usilovnosť, svadba Alžbetky a Jakubka.

Hodnotili deti zo 4. A na ZŠ M. R. Štefánika v Piešťanoch

Feldek: Cena z Benátok sa zatajovala

Na vznik filmu Perinbaba si spomína ĽUBOMÍR FELDEK, spoluautor scenára, ktorý vznikol na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Pani Zima.



Do akej miery ste sa pri písaní scenáru držali nemeckej predlohy?



Písal som ho celkom voľne. V grimmovskej rozprávke vystupujú iba štyri ženy, v scenári je hlavným hrdinom muž, nie sú tam ani dve rôzne časové roviny. Keďže však film vznikal v spolupráci s nemeckou filmovou spoločnosťou, museli Grimmovcov uvádzať ako autorov predlohy a muselo sa zdôrazňovať, že meno Perinbaba je iba náhradou nepreložiteľného mena starogermánskej bohyne.



Čo všetko ešte ovplyvnil koprodukčný partner?



Nominoval do filmu dvoch svojich hercov, okrem Giulietty Masiny ešte aj herca, ktorý mal hrať dospelého Jakuba. Ten pricestoval do Bratislavy v predvečer nakrúcania scény s letom z ríše Perinbaby a mal hneď začať hrať, keď už bral honorár. Režisérovi neostávalo nič iné, len nechať malého Jakuba za tých pár sekúnd letu prudko zostarnúť. Pôvodný scenár to však poškodilo: nakrúcala sa potom vlastne celkom iná rozprávka. Bol to nezmysel, za ktorý nik z nás nemôže.



Ako to teda malo pôvodne vyzerať?



Ak v ríši Perinbaby čas stojí a na svete čas beží, ak sa detský hrdina, ktorý sa ocitne na návšteve v stojacom čase, dostane do časového sklzu - prečo by mal cestou nazad na svet dospieť v muža? Musí ostať aj po návrate malým chlapcom, ktorý zistí, že časový sklz sa útekom nevyriešil a že mu počas jeho neprítomnosti na zemi unikla do dospelosti jeho detská láska! Táto rozprávka mala byť metaforou. Chlapci a dievčatá nedospievajú rovnako rýchlo - všetci vieme, že na každého striehnu takéto priepasti času. S tým, že tá pôvodná rozprávková

metafora zanikla, som sa nevedel zmieriť: rohodol som sa, že sa k svojmu nápadu ešte raz vrátim a napíšem divadelnú hru, v ktorej nebude chýbať tento dôležitý motív - táto „priepasť času", ktorá nás v puberte, keď naše spolužiačky začínali zrazu chodiť s oveľa staršími chlapcami, uvádzala do zúfalstva.



Čo je v divadelnej hre ešte iné?



Keď už som dostal do hry priepasť času, nič ma nenútilo, aby som sa sústredil iba na Jakuba a Aničku - vtiahol som do „priepastnej" hry citov aj Perinbabu. Musel som tým činom zabudnúť na sympatickú starenku, ktorú vytvorila Giulietta Masina, a postavu Perinbaby som napísal ako síce zrelú, ale ešte vždy príťažlivú a po láske túžiacu dámu.



Aké máte spomienky na Giuliettu Masinu?



Po skončení nakrúcania, pár hodín pred odletom do Ríma, strávila Giulietta Masina večer u nás na Partizánskej v Bratislave. Samozrejme, nechýbal ani Juraj Jakubisko. Zachytil som ten večer v básni Pianto è bello, ktorá vyšla potom v zbierke Plakať je krásne.



Film Perinbaba na 42. festivale v Benátkach získal jednu z neštatutárnych cien. Boli ste pri tom?



Áno, delil som sa tam v hoteli o manželskú posteľ s richtárom z Perinbaby, s dnes už, žiaľ, nebohým Paľkom Mikulíkom. Jeden z benátskych zážitkov som zaznamenal aj vo fejtóne, ktorý vyšiel nedávno aj v knihe O nákazlivosti šťastia.



Stali ste sa na chvíľu slávni?

V tom čase sa toto ocenenie v ateistickom Československu tajilo, pretože to bola cena „za humánnu myšlienku", ktorú udeľoval Vatikán.