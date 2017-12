Kapela bez viery predstavila Boha ako dídžeja

Viac ako desaťtisíc ľudí navštívilo dva slovenské koncerty kapely Faithless. Briti sa predstavili na Slovensku po prvýkrát. Vo štvrtok v Košiciach a v piatok v Bratislave.

30. okt 2010 o 18:41 Peter Filin

BRATISLAVA. Keď sa spevák Maxi Jazz počas tretej skladby bratislavského koncertu postavil na reprák, ktorý bol najbližšie k publiku a z jeho úst zaznelo halou pamätné „For Tonight God Is A DJ" tak snáď presvedčil aj tých návštevníkov, ktorí trpeli pre amaterizmus organizátorov, že spravili dobre, že došli.

Viac ako hodinu na vstupe

Ľudia sa bavili napriek tomu, že samotnému koncertu predchádzala nezvládnutá organizácia zo strany usporiadateľa. Tí, ktorí prišli na ôsmu pred Inchebu tak museli nepochopiteľne mrznúť vyše hodiny, kým ich usporiadateľ vpustil do haly.

Na nezvládnutý nápor na šatniach a vulgárnych esbéeskárov sme si už žiaľ na veľkých akciách pomaly zvykli.

Bratislava stále nemá halu, ktorá by sa dala slušne ozvučiť a zároveň by zvládala akciu takýchto rozmerov.

Na piatkový koncert do haly B1 prišlo podľa organizátora šesť a pol tisíca ľudí a najmä tí, ktorí nestáli pod pódiom alebo sa nepretlačili na začiatok davu mohli byť zo zvuku sklamaní.

Do košickej Steel Arény prišlo tri a pol tisíca ľudí a na rozdiel od Incheby koncert na východe vypredaný nebol.

Týždeň po chorobe

To, čo v piatok pokašľal organizátor našťastie vynahradila samotná skupina. A to aj napriek tomu, že necelý týždeň pred slovenskými koncertmi zrušila skupina pre chorobu speváka Maxiho Jazza dva koncerty v Moskve a Kyjeve.

Na piatkovom bratislavskom koncerte ani náhodou nepôsobil tento 53-ročný frontman kapely mimo formu.

Kapela zahrala počas svojho dvojhodinového koncertu všetky hity, ktoré počas pätnástich rokov existencie vyprodukovala. Faithless nepochybili a nespravili z koncertu promo pre svoj aktuálny album The Dance, ktorý vydali na jar.

Bez gramofónov

Okrem spomínanej skladby God Is a DJ zahrali Faithless aj Insomnia a Mass Destruction. Vrcholom koncertu však bola skladba Salva Mea, ktorá zaznela ešte pred prídavkami. Jej koncertná verzia bola na rozdiel tej albumovej oveľa dynamickejšia a mimoriadne jej pristalo prevedenie so živým zvukom gitár a bicích.

Kto čakal dvoch mixujúcich dídžejov za gramofónmi, tak nebol sklamaný. Nie preto, že by sa dídžejov a mixovania dočkal ale preto, že syntetickému elektronickému zvuku mimoriadne pristal doprovod gitár a bicích. Skupina spravila najlepšie čo mohla, zvuk charakteristický pre Faithless ponúkla v „rockovom" prevedení.

Lahôdkou na záver bola skladba We Come One. Tá ukončila polhodinový balík prídavkov pre bratislavské publikum. To dostalo o tridsať minút dlhší koncert ako publikum košické. Koncert na východe trval aj s prídavkami 90 minút.

Napriek tomu, že kapela predviedla výborný koncert doprevádzaný výbornou svetelnou šou pripomínajúcou tanečné párty, chýbala mu improvizácia. Miestami sa zdalo, že presné poradie a výber skladieb bol známy už pred koncertom.

Faithless vystúpili na pódiu v kompletnej trojčlennej zostave. Doprevádzal ich gitarista, bubeník, perkusionistka a dvaja vokalisti. Atmosféru pred koncertom vytvárali dídžeji.

Faithless prišli medzi poslednými

Britská skupina je jednou z posledných veľkých kapiel, ktoré vytvárali v deväťdesiatych rokoch elektronickú scénu a ktoré doteraz nenavštívili Slovensko.

Prodigy, Chemical Brothers, Fatboy Slim a Underworld hrali u nás už dávnejšie. Massive Attack vystúpili v Bratislave dvakrát, naposledy vlani, Leftfield zahrali na tohtoročnej Pohode, Apollo 440 budú hrať v bratislavskej Inchebe koncom novembra.

Poslednou významnou skupinou, ktorá by sa mohla objaviť na Slovensku tak ostávajú britskí Portishead.