Najstrašidelnejšie videoklipy podľa Billboardu

Americký magazín Billboard zverejnil rebríček 15 najstrašidelnejších videoklipov hudobnej histórie. Na prvé miesto sa dostalo video Come To Daddy od írskeho elektronického hudobníka známeho ako Aphex Twin.

1. nov 2010 o 15:55 (sita)

"Nie sme si istí, čo v ňom vyzerá hrozivejšie - či búšenie do rytmu, gang hrôzostrašných detí terorizujúcich

mesto alebo digitálny démon v analógovej televízii. Každopádne je to monštruózny kúsok, ktorý nás prinúti spať so zasvietením svetlom niekoľko rokov," uviedli zástupcovia Billboardu.

Videoklip v roku 1997 nakrútil anglický filmový tvorca Chris Cunningham. Mimochodom ten istý režisér má v rebríčku ešte jedno dielo - na 14. priečke klip Sheena Is A Parasite od skupiny The Horrors.

Na druhom mieste v rebríčku sa umiestnil legendárny Thriller od Michaela Jacksona z roku 1983. "Je to viac ako

len videoklip - má v sebe komediálne prvky a zároveň dokáže vystrašiť. Navyše, klamali by ste, ak by ste tvrdili, že aspoň raz v živote ste neimitovali tanečné prvky z tohto klipu," napísal o Thrilleri Billboard.

Najlepšiu trojku dopĺňa video k piesni Sweet Dreams od Marilyna Mansona, ktorá je coververziu hitu britskej dvojice Eurythmics.

Do Top 10 sa dostali aj videoklipy od Evanescence, Ozzyho Osbournea, The Cure či Roba Zombieho, ktorý má desivé nielen videoklipy, ale aj umelecké priezvisko.

Najstrašidelnejšie videoklipy podľa magazínu Billboard:



1. Aphex Twin - Come To Daddy (1997)

2. Michael Jackson - Thriller (1983)

3. Marilyn Manson - Sweet Dreams (1999)

4. Evanescence - Going Under (2003)

5. Fever Ray - If I Had A Heart (2009)

6. Ozzy Osbourne - Bark at the Moon (1983)

7. The Cure - Lullaby (1989)

8. Rob Zombie - Dragula (1998)

9. Geto Boys - Mind Playing Tricks on Me (1991)

10. 30 Seconds to Mars - The Kill (Bury Me) (2006)

11. Daft Punk - Prime Time Of Your Life (2006)

12. Rockwell - Somebody's Watching Me (1984)

13. Soundgarden - Black Hole Sun (1994)

14. The Horrors - Sheena Is A Parasite (2006)

15. Chris Brown - Wall to Wall (2007)