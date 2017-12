Nové CD

Bryan Ferry - Olympia, Belle and Sebastian - Write About Love, Miroslav Horníček: Dobře utajené housle, Stroon - Ruine Noire

3. nov 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Bryan Ferry - Olympia

Astralwerks/EMI

Spevák jednej z najúspešnejších artrockových skupín 70. rokov Bryan Ferry si na svoj sólový album zavolal bývalých spoluhráčov na čele s Brianom Enom a okrem toho aj množstvo ďalších známych hostí (Nile Rodgers, David Gilmour, Groove Armada, Scissor Sisters, Marcus Miller, Flea, Jonny Greenwood). Spojenie rôznych žánrov a generácií nefunguje vždy ideálne, no je to veľmi poctivý radový album. Tri hviezdičky z piatich.

Belle and Sebastian - Write About Love

Rough Trade/Wegart

Indiepopové zoskupenie z Glasgowa sa po koncertnom dvojalbume BBC Sessions (2008) pobralo do štúdia. To, čo v ňom vzniklo, vplyvný server Pitchfork označil slovami „druh nahrávky, ktorú si musíte púšťať dokola a počúvať, ako tu všetko do seba zapadá". Pomalé balady sú pre kapelu typické, za prekvapenie sa nedá považovať ani hosťujúca speváčka Norah Jones.

Miroslav Horníček: Dobře utajené housle

Supraphon

Kto s nostalgiou spomína na časy, keď televízny humor nebol prvoplánový, určite ocení dvojcédečko, na ktorom je slávna kniha Miroslava Horníčka. Tento český divadelník a glosátor ju sám narozprával ešte v roku 1971, no ide o nadčasovú záležitosť. Spoločnou témou trinástich poviedok sú kolízie mužského sveta so ženským, ktoré autor s pôvabným nadhľadom ukazuje na rôznych situáciách.

Stroon - Ruine Noire

stroon.bandcamp.com

Dalibor Kocian vyštudoval vibrafón a má rád odvážnejšiu elektronickú hudbu, ktorú okrem dídžejingu aj sám produkuje pod pseudonymom Stroon. Svoj debutový album poskladal zo šiestich skladieb, ktoré prekvapia uvoľneným pohrávaním sa s dubstepom či wonky, melodicky melancholickými motívmi a často až filmovou atmosférou. Po The Autumnistovi ďalší neslovenský produkt v tom najlepšom slova zmysle.