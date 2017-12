Čo pozeráme

Wall Street: Money Never Sleeps

4. nov 2010 o 0:00 Miloš Krekovič

Záhadou sú pre mňa toxické úvery a abstraktným derivátom financií rozumiem asi ako poslaniu hedgeových fondov, čiže vlastne vôbec. Do kina ma preto zlákalo, ako to na plátne vysvetlí režisér Oliver Stone. Že filmom vysvetlí, kde sa vzala hospodárska kríza a kto to celé spískal. Že ten newyorský ruch a život maklérov na vysokej nohe nebude len kulisou, aby príbeh nejakú mal, nech je to stredovek, gladiátorské zápasy alebo susedná galaxia.

Problém so Stoneovým filmom trochu je, že múdrejší po ňom nie sme. Wall Street je mýtom, po starom aj po novom. Len čo k hráčom na burze pribudla Čína a mobilným telefónom z váhy ubudli nejaké tie kilá.