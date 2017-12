Zomrel skladateľ Jerry Bock, autor muzikálu Fidlikant na streche

Americký skladateľ Jerry Bock, autor svetoznámych muzikálov ako je Fidlikant na streche či Fiorello!, dnes zomrel. Mal 81 rokov. Úmrtie skladateľa oznámil jeho právny zástupca.

3. nov 2010 o 22:23 TASR

NEW YORK.

Richard M. Ticktin povedal, že Bock zomrel dnes ráno v presbyteriánskej nemocnici Northern Westchester Hospital v New Yorku, na zlyhanie srdca.

Spolu s autorom piesní Sheldonom Harnickom získal Bock za Fidlikanta na streche, jednu z najúspešnejších produkcií v dejinách amerického muzikálového divadla, v roku 1965 divadelnú cenu Tony.

Rovnaké ocenenie si dvojica odniesla aj v roku 1960 za muzikál Fiorello! Bock bol navyše nominovaný na ceny Tony v roku 1967 za The Apple Tree a v roku 1971 za The Rothschilds.

Jeho ďalšie práce zahŕňajú The Body Beautiful, Mr.Wonderful and She Loves Me.

Fidlikanta na streche v réžii Jozefa Bednárika poznajú dobre aj slovenskí diváci, či už z Divadla Andreja Bagára v Nitre, z Divadla Jonáša Záborského v Prešove či bratislavskej Novej scény. Príbeh židovského mliekara Tovjeho z dedinky Anatevka, ktorý má päť dcér na vydaj, dokáže aj po vyše 40 rokoch rozosmiať či dojať.

Autor libreta muzikálu Fidlikant na streche, dramatik Joseph Stein, zomrel koncom minulého mesiaca.