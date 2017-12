Zomrela americká herečka Jill Clayburghová

Americká herečka Jill Clayburghová už nie je medzi živými. Zomrela v piatok v Lakeville severne od svojho rodiska New Yorku v kruhu svojich najbližších vo veku 66 rokov na následky leukémie, s ktorou bojovala 21 rokov.

6. nov 2010

NEW YORK.

Ešte ako študentka sa mladá Jill dostala k divadlu, aby už koncom šesťdesiatych rokov spolupracovala s dvoma vtedy mladými talentami, ktorých mená poznala iba hŕstka zainteresovaných, Robertom De Nirom a Alom Pacinom.

Debut na newyorskom Broadwayi po boku Jacka Klugmana v hre The Sudden And Accidental Re-Education Of Horse Johnson.nebol úspešný. Opak však platí o jej kreácii hlavných postáv v muzikále The Rotschilds (1970) a komédii Pippin (1972), ktoré tam uviedli takmer 2500-krát.

Od začiatku 70. rokov sa prakticky pravidelne objavovala v rôznych filmoch, aby sa postupne vypracovala v jednu z popredných amerických filmových predstaviteliek emancipovaných moderných žien, usilujúcich o akceptáciu ich hodnôt v svete mužov.

Na medzinárodnej scéne definitívne prerazila vďaka filmu režiséra Paula Mazurského An Unmarried Woman (1978), za výkon v ktorom si vyslúžila svoju prvú nomináciu na Oscara, cenu za najlepší ženský herecký výkon na MFF v Cannes, ale aj nomináciu na Zlatý glóbus. O rok neskôr potvrdila svoje mimoriadne kvality výkonom v snímke Začíname odznova režiséra Alana J.Pakulu, za ktorý si zopakovala obe spomínané nominácie.

Jill Clayburghová stvárnila v ostatných rokoch celý rad postáv aj v televíznych produkciách, vrátane úspešných seriálov. Tak si napríklad zahrala matku titulnej postavy aj na Slovensku známeho seriálu Ally McBealová, či nešťastnú pacientku v inom seriáli Plastická chirurgia s.r.o.

Z jej manželstva so scenáristom a dramatikom Davidom Rabeom sa narodili syn Michael a dcéra Lily, ktorá je tiež herečkou. Súčasťou rodiny bol aj nevlastný syn Jason.