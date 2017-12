Švankmajer získal cenu za umeleckú výnimočnosť

Jeden z najoriginálnejších českých filmárov, surrealista Jan Švankmajer, získal dnes v Bratislave Ocenenie za umeleckú výnimočnosť vo svetovej kinematografii.

6. nov 2010 o 21:20 ČTK

BRATISLAVA.

Udelili mu ho organizátori Medzinárodného filmového festivalu Bratislava, ktorého diváci si môžu do 11. novembra pozrieť retrospektívu Švankmajerovej tvorby. Režisér si cenu prevzal, aj keď tvrdil, že filmári si ceny vôbec nezaslúžia.

"Ceny by sa podľa mňa nemali vôbec udeľovať, každé autorské dielo je sebecké," uviedol výtvarník, scenárista a režisér, ktorý sa podobne o oceneniach vyjadroval aj v minulosti, napriek tomu ich má doma celý rad.

Podľa neho filmári svoje diela používajú len ako vlastnú terapiu a ak aj vyhlasujú, že myslia na diváka, myslia len na peniaze, ktoré im publikum prinesie.

Podľa organizátorov festivalu si však Švankmajer cenu, ktorú pred ním prebrali Jan Tříska, Juraj Herz, Vanessa Redgraveová či István Szabó, zaslúži, keďže ho obdivuje celý svet.

Potvrdili to aj mladí slovenskí animátori, ktorí na odovzdávaní ceny zdôraznili, že jeho "mágia" je pre nich veľkým vzorom. Slovami chvály nešetrila ani herečka Zuzana Kronerová, ktorú angažoval do svojho najnovšieho filmu Prežiť svoj život. Vraj, keby jej neponúkol jednu z úloh, prijala by aj funkciu osvetľovačky.

Zaujímavosťou však je, že v psychoanalytickej komédii o mužovi, ktorý žije jeden život vo sne a druhý v realite, si ona, ani ďalší herci ako Pavel Nový či Slovenky Emília Došeková a Jana Oľhová, veľa nezahrali.

Kým vo viacerých filmoch Švankmajer kombinoval nakrútené scény s animáciou, jeho nová česko-slovenská koprodukčná snímka vznikla animovaním fotografií hercov a je v nej len niekoľko dokrútok.

"Ja som myslel, že nebudú mať vysoký honorár, keď hrajú ich fotografie, ale pán produkčný ma z toho vyviedol," žartoval dnes a zároveň uznal, že si herci výplatu zaslúžili.

"Oni dostávajú honorár za postavu, ktorú stvárňujú, nie za nakrúcacie hry," poznamenal uznávaný sedemdesiatnik. Takže aj keď fotografie nejedia, ako sa vyjadril, rozpočet filmu bol 35 miliónov českých korún, čo je asi 1,4 milióna eur.

Jeho najnovšia snímka mala premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach a do konca roku ju uvidia na dvanástich filmových festivaloch, napríklad v Calgary, Londýne, Toronte, Tallinne, Bukurešti či Moskve.

Vyrobili z nej totiž 31 kópií s titulkami v piatich jazykoch. Okrem nej z tvorby Švankmajera, ktorý debutoval v roku 1964, vybrali do programu festivalu šesť celovečerných a sedem krátkych filmov.