Aj dievčatá zo zastávky raz pochopia

Čo spraví jeden upravený nos, hovorí Stephen Frears v komédii Tamara Drewe. Premieta ju Medzinárodný filmový festival Bratislava.

9. nov 2010 o 0:02 Kristína Kúdelová

V anglickej dedine Ewedown už žiadny autobus nestojí, ale dievčatá Jody a Casey sedávajú na zastávke, keď sa nudia. Čítajú tínedžerský časopis, hľadajú v ňom nové správy o svojom obľúbenom bubeníkovi, či je už ženatý a či má nejaké deti, pretože ony by si s ním vedeli predstaviť spoločný život, prípadne, ak by sa viac nedalo, aspoň sex. Snívajú o tom, že raz príde koncertovať aj do ich dediny. A on aj naozaj príde.

Ale spolu s ním sa zjaví aj mladá novinárka z Londýna, Tamara Drewe. V zapadnutom Ewedowne vyrastala. Mala vtedy veľký nos a podobne zúfalé túžby ako otrávené dievčatá. Dnes má nos po operácii a je emancipovaná.

Pozor na takú návštevu

Pred pár rokmi chodil britský kultúrny inštitút po festivaloch a rozdával tam nálepky: Netvár sa kyslo, pozri si britský film! Jeho pracovníci asi vedeli, že v ich krajine často vznikajú ťažké sociálne drámy a pre istotu sa snažili divákov po svete presviedčať, že majú aj dobré komédie. Na najnovší film Stephena Frearsa Tamara Drewe musia byť preto hrdí. Hoci, aj jeho príbeh je vlastne sociálny.

Novinárka Tamara nemala okrem nosa ani ideálne meno. Keď chce o nej spievať ten sexy bubeník, do rýmu sa mu to hodí len so spaghetti carbonara. Ale aj tak je mladá žena hodná pesničky. Po jej návrate domov zostane rozhodená celá dedina, to znamená, pôvodní obyvatelia, prisťahovaná buržoázia aj skupinka spisovateľov, ktorí toto tiché miesto navštevujú, aby dostali inšpiráciu.

Ku komediálnemu základu, ktorý pochádza ešte z komixovej predlohy, pridal Frears cynizmus a absurditu. No Tamara Drewe je aj jemne melancholický film, pretože v ňom sú celkom seriózne úvahy o láske, túžbach, klamstve. Veď dievčatá zo zastávky tiež raz pochopia, ako ťažko sa hľadá šťastie v partnerských schémach.

Bláznov vidíme radi

Film mal premiéru v máji na festivale v Cannes, premietali ho mimo hlavnej súťaže. Stephen Frears vtedy hovoril, že by mohol potešiť tých, čo majú radi humor Johna Cleesa alebo Petra Sellersa. Teda tých, čo v britskom filme radi vidia bláznov, alebo aspoň smiešnych ľudí, pretože s nimi si Britániu spájajú.

Programový riaditeľ v Cannes Thierry Frémeaux nakoniec pripustil, že taký film by pokojne mohol zaradiť aj do súťaže, keby nebol zbabelý. Teraz je Tamara Drewe v programe Medzinárodného filmového festivalu Bratislava, poslednú projekciu má zajtra.