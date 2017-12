Jarre zrušil koncert v Košiciach

Priekopník elektronickej hudby Jean Michel Jarre v Košiciach 16. novembra nevystúpi. Dôvodom sú nesplnené finančné záväzky usporiadateľa.

9. nov 2010 o 17:38 SITA

BRATISLAVA. Priekopník elektronickej hudby Jean Michel Jarre v Košiciach 16. novembra nevystúpi. Po prvom zrušenom termíne 28. mája sa tak v metropole východného Slovenska neukáže ani v jeseni. Louis Hallonet z

Aero Productions zastupujúci Jarrea informoval, že dôvodom zrušenia koncertu sú nesplnené finančné

záväzky zo strany slovenského usporiadateľa - spoločnosti EPG Rock On !

Zástupca EPG Rock On ! Ján Poliak povedal, že manažmentu navrhol kompromisné riešenie vzniknutej situácie, no ten na návrh nepristúpil. Manažment francúzskeho hudobníka v oficiálnom vyhlásení uviedol, že je zo zrušenia koncertu na poslednú chvíľu sklamaný. Peniaze za zakúpené vstupenky sa budú podľa Jána Poliaka vracať fanúšikom v plnej výške.

Jean Michel Jarre mal v Košiciach vystúpiť v rámci turné Best Of Live. S týmto projektom sa predstavil v Bratislave

27. mája v Sibamac aréne NTC. Elektronický mág Jarre sa preslávil gigantickými koncertmi. V roku 1997 sa už po niekoľký raz zapísal do Guinnessovej knihy rekordov, keď na jeho koncert v Moskve prišlo neuveriteľných 3,5 milióna ľudí. Autor 18 štúdiových nahrávok predal celosvetovo viac ako 80 miliónov albumov a okrem viacerých ocenení sa môže pýšiť aj tým, že podľa neho pomenovali asteroid - 4422 Jarre.