Nové CD

Elvis Costello: National Ransom, Eskmo, Pourque Tango Presents Astor Piazzolla.

10. nov 2010 o 0:00 her, tp

Elvis Costello:National Ransom

Hear Music/Universal

Declan Patrick MacManus, ktorého hudobná scéna od 70. rokov registruje pod menom Elvis Costello, je Brit. Na jeho najnovšom albume National Ransom to však znie inak. Šestnásť skladieb nahral v domovine country v Nashville s ostrieľaným producentom T­Bone Burnettom. Ani tu však Costello nezaprel svoju slabosť pre hudbu rôznych žánrov - okrem bluegrassu a country tu znie aj rock, ozveny tradičného džezu či blues. S albumom okrem členov jeho skupín The Imposters a The Sugarcanes pomohlo aj pár známych hostí ako Marc Ribot, Buddy Miller či Leon Russell.





Eskmo: Eskmo

Ninja Tune/Wegart

Pre hiphoperov to bude trochu iná elektronika. Pre dídžejov možno filmová hudba. A pre klasických skladateľov filmovej hudby azda dubstep alebo alternatívny hip­hop. Je to však predovšetkým aktuálna urban music, ktorú skladá skúsený Američan Brendan Angelides zo San Francisca. Svoje skladby kedysi vydával na prestížnych labeloch Warp a Planet Mu, no eponymný debut sa rozhodol vydať u Ninja Tune. Vznikla tak nahrávka plná moderného, príjemného a melancholického mestského folku, ktorá neurazí ani jednu zo spomínaných skupín. Obzvlášť sa hodí na prechádzky v daždi.





Porque Tango Presents Astor Piazzolla

Pavlik Records

„Prečo tango? Lebo ide o vášnivú, nostalgickú i noblesnú hudbu," vysvetľujú mladí bratislavskí hudobníci, čo znamená ich názov a dôvod výberu svojho repertoáru. Štvorica používa typické nástroje pre argentínske tango (bandoneón, husle, klavír, kontrabas) a má skúsenosti z rôznych žánrov. Najznámejším z nej je Ladislav Fanzowitz, pianista venujúci sa klasike. Skladby tangoklasika Astora Piazzollu už nahrávali mnohí, u nás aj Triango Petra Breinera a tak si môžete porovnať rôzne verzie. Tri skladby tohto cédečka sú osviežené o ženský hlas, šesť o zvuk gitary.