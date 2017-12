Čo počúvame

Iron Mandem.

10. nov 2010 o 0:00 Oliver Rehák, her

Teoretici postmoderny tvrdia, že z istého uhla všetko súvisí so všetkým, niektorí hudobníci to už dávno uviedli do praxe a vznikli tak už stovky rôznejších skladieb pospájaných hlava-nehlava. Ešte zaujímavejšie je, keď sa technika mashupu spojí s remixovým prístupom a vznikne nová originálna vec. Medzi tie vydarenejšie ukážky freestyle mixingu patrí Iron Mandem od londýnskeho dídžeja a producenta Parkera.

Takto muzikálne a nápadito namiešať dunivé basové linky a elektronického dubstepu s jednou z prvých metalových hymien Iron Man skupiny Black Sabbath a hip hopom Busta Rhymes nezvládne hocikto. Hlas Ozzyho Osbourna v refréne prestrieda rapový úvod, ako by to bolo úplne samozrejmé. Kým video (štýlovo postrihané z originálnych klipov a filmu Iron Man) si môžete pozerať na YouTube, zručnosť Parkera môžete opäť obdivovať naživo na Slovensku - zajtra v klube Loft v Bratislave.