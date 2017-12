Kornél Mundruczó, zodpovedný režisér

Lístky na filmy maďarského režiséra si diváci bratislavského festivalu zatiaľ veľmi nekupovali, ale mali by.

11. nov 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová, (kk)

Dievčatá pri pokladniciach Medzinárodného filmového festivalu Bratislava už veľakrát museli povedať: „Nie, na toto predstavenie už lístky nemáme, je vypredané. Voľné zostalo len na film Projekt Frankenstein.“

A tak to vyzeralo, ako keby bol film maďarského režiséra Kornéla Mundruczóa akési náhradné, nie úplne želané riešenie. Je zvláštne, že to takto dopadlo, pretože Mundruczó je veľký filmový talent a zároveň nepokojný muž, stále rieši bytostné témy, ktoré presahujú súčasné normy a usporiadanie spoločnosti. Rozhodne to nebolo nezmyselné rozhodnutie zorganizovať mu na festivale retrospektívnu prehliadku, hoci má len tridsaťpäť rokov.

V Bratislave hrajú všetky jeho celovečerné filmy, od debutu Po ničom viac netúžim, opernú drámu Johannu až po najnovší film Projekt Frankenstein, s ktorým už po druhý raz (spolu s Deltou) súťažil na festivale v Cannes. Keďže sa v ňom zamýšľal nad zodpovednosťou tvorcu, úlohu režiséra si v ňom aj sám zahral.