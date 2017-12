Harry Potter krátko pred vyslobodením

V Londýne mal svetovú premiéru Harry Potter a dary smrti 1. Po nej by hercov aj divákov mala čakať už iba posledná časť z čarodejníckej série.

13. nov 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová, (kk)

„Vytrval si a darilo sa ti. Presadil si sa a nezanechal si po sebe žiadnu stopu. Po toľkom čase a po toľkých filmoch vzniká dojem, ako by sme ťa nikdy poriadne nespoznali,“ hodnotí britský denník Guardian Harryho Pottera. Zjavne sa mu nepáči ani siedmy film z čarodejníckej série - Harry Potter a dary smrti 1.

Film mal vo štvrtok svetovú premiéru a spravodajský server BBC si prišiel overiť vernosť čarodejníkových fanúšikov. Na londýnskom námestí Leicester Square čakali na príchod hercov v nepríjemnom daždi. Medzi nimi našiel štyridsaťsedemročného pána, ktorý túto filmovú premiéru považoval za slávnostnú udalosť hodnú nových šiat. Jeho potterovský kostým stál tisíc libier, taký na sebe nemala ani jeho neter, ktorá ho ku knižkám a filmom priviedla.

Potterove príbehy sa čítajú a pozerajú už trinásť rokov, ich hrdinovia rastú spolu so svojimi čitateľmi, v kinách ich hrajú tí istí herci. Teraz si môžu vydýchnuť, lebo séria sa pomaly končí. Rupert Grint, dnes už dvadsaťdvaročný predstaviteľ Rona Weasleyho na premiére pre BBC povedal: „Bolo to dlhé a zasiahlo nám to do životov. Je pekné mať znovu slobodu, čas na zmenu a vlastné veci.“

V našich kinách bude nový film od budúceho štvrtka. Na rozdiel od Guardianu bol konkurenčný Daily Telegraph pri jeho hodnotení pozitívnejší. Napísal: „Toto je zatiaľ najstrašidelnejší potterovský film, pri niektorých scénach si aj dospelí budú zakrývať oči. Ale zároveň nám najviac odkrýva emocionálny svet ústredného tria.“

Z knižiek sa doteraz vo svete predalo 400 miliónov kusov a z lístkov na filmy sa spolu vyzbieralo 5,4 miliárd dolárov. Miliarda za predané lístky sa očakáva aj z dielu Harry Potter a dary smrti, hoci sa nepodarilo vyrobiť 3 D verziu.

Budúci rok v lete by sa už malo čarodejnícke dobrodružstvo skončiť. Vtedy do kín ešte príde Harry Potter a dary smrti 2, pretože hollywoodski producenti sa rozhodli, že siedmy, posledný diel z knižnej série J.K. Rowlingovej, rozdelia na dve časti. Plánujú ho vydať v trojrozmernej verzii a dúfajú, že tentoraz svoj záväzok splnia.