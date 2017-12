Dva roky za útok na DiCapria

15. nov 2010 o 0:00 (čtk)

LOS ANGELES. Žena, ktorá na večierku v roku 2005 zaútočila s pohárom vína na herca Leonarda DiCapria, uzavrela dohodu s prokuratúrou a mala by dostať dva roky väzenia. Štyridsaťštyriročnej Arethe Wilsonovej by sa malo odčítať z trestu 330 dní, ktoré už v losangeleskom väzení strávila.

Pri predbežnom vyšetrovaní svedkyňa Eustace Hick povedala, že DiCaprio práve opúšťal hollywoodsky večierok, keď tam vtrhla Wilsonová a začala ho urážať. „Potom ho udrela pohárom vína do tváre, krku a do ucha.“

Herca vraj previezli do nemocnice, odkiaľ odišiel s niekoľkýmistehmi.