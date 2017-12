Kto si všimol Pohodový večer

Hoci oficiálny názov akcie, ktorá sa v stredu konala v bratislavskom PKO, je Koncert pre všímavých, výstižnejšie by bolo hovoriť o jesennej miniverzii festivalu Pohoda. Bolo to príjemné, no večeru by pristalo trochu väčšie publikum.

Vlani však mala celková atmosféra k Pohode bližšie. Bolo to príjemné, len mohlo prísť viac ľudí a na domácej scéne akoby chýbali nové projekty.

Medzi niekoľkými stovkami ľudí sa trúsili aj politici, no žiadny z tých opozičných. Čudné by bolo, keby to bolo inak - veta šéfa najsilnejšej strany, že si v novembri 1989 žiadnu zmenu nevšimol, už zľudovela a večer bol určený iba tým, ktorí si všimli, že sa niečo zásadné zmenilo.

Jozef Lupták si zahral s tanečníkom Krisztianom Gergeyom. FOTO - MIRO HUDÁK

Zmenil sa už aj program večera. Vlani na 20. výročie nežnej revolúcie bol Koncert pre všímavých najmä hudobnou akciou, teraz skôr dôvodom na stretnutie podobne naladených ľudí. Vidieť sa dali predovšetkým známe kapely a mená. Marián Varga hral v ten večer dokonca už druhýkrát, najväčšou novinkou Jany Kirschner bolo jej mamičkovské bruško, viackrát tu hrali aj Midi Lidi a WWW. Živé kvety vystúpili na úvod aj vlani, teraz však predstavili pesničku pre Natálku, ktorej život zmenil útok neonacistov. České punkerky Dybbuk už svoju hudbu oproti začiatkom v 80. rokoch trochu obrúsili, ale ide im to stále dobre a naposledy sa dali vidieť na pódiách veľmi dávno. O dôvod viac prečo ho vidieť mal ešte jeden koncert - dvojica Bene&Stratasoul sa dala dokopy len nedávno a svoj program Slovenčina pre samoukov ešte naživo nikde neukázala.

A tak to tento rok viac žilo na diskusiách a debatách známych vo vestibule. „Jedným z mojich zlých snov je, že ešte bude revolúcia,“ svojím nezameniteľným prejavom napríklad hrmel Fedor Gál v debate o Milanovi Šimečkovi.

Podujatiu by pristalo trochu viac ľudí. Niektorí dali prednosť iným akciám, ďalší symfonickému koncertu z filmovej hudby v SND. Viacerým, najmä študentom sa zdalo symbolické vstupné 17 eur privysoké, no cenou za slobodu je aj poznanie, že len za komunistov mohlo byť všetko takmer zadarmo, lebo sa to umelo dotovalo. A tu sa navyše platilo za celý večer, kým nedávno ste v Bratislave obdobnú sumu dali len za jeden koncert islandského hudobníka Ólafura Arnaldsa.