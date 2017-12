Najlepší fínsky debut napísala Slovenka

"Kvôli mne zmenili aj štatút ceny," hovorí slovenská rodáčka Alexandra Salmela o tom, ako sa jej román dostal do užšieho finále najprestížnejšej fínskej ceny. Už zaň získala cenu za najlepší debut.

20. nov 2010 o 0:00 Alexander Balogh

Tá kniha sa volá 27 Elikuolema tekee taiteilijan a vo Fínsku je momentálne literárnou senzáciou. Jej autorkou, ktorá za ňu získala prestížnu cenu za debut, je totiž po fínsky píšuca rodáčka zo Slovenska.

Tohtoročnú prestížnu fínsku literárnu cenu za debut Helsingin Sanomat získala Alexandra Salmela. Za iných okolností by to bola správa, ktorú akceptuje fínska literárna komunita a v lepšom prípade aj čitateľská verejnosť a za hranice krajiny by sotva prenikla.

Teraz je to však úplne inak. Alexandra Salmela je totiž prvou laureátkou tohto ocenenia, udeľovaného za knihu napísanú vo fínčine, ktorá sa nenarodila vo Fínsku. No senzácia je to nielen tam, ale rovnako aj na Slovensku.

Syndróm 27

„Do Fínska som odišla pred štyrmi rokmi, po absolvovaní štúdia dramaturgie na VŠMU, ku ktorej som si potom pridala ešte fínčinu,“ povedala pre SME dvadsaťdeväťročná Slovenka, ktorá žije s fínskym manželom a dvoma deťmi v Tampere.

Úspešná kniha 27 alebo Smrť robí umelca, za ktorú získala 15­tisíc eur, je o hlavnej hrdinke sužovanej takzvaným syndrómom 27, vekom, v ktorom zomreli niektoré rockové hviezdy. Jej problémy sa začnú dovŕšením tohto magického veku, keď v zmätku odchádza hľadať nový domov do lesa. V dome, ktorý nakoniec nachádza, žije polohipisácka rodina, ktorej príbeh tvorí druhú líniu knihy.

„Asi pred desiatimi rokmi ma prestala baviť poézia a aj poviedky sa mi, ako čitateľke, zdali akési prikrátke,“ vysvetľuje, prečo sa rozhodla debutovať hneď vyše tristostranovým románom.

Aj vo finále Finlandia Prize

Ešte počas pobytu na Slovensku publikovala napríklad v Dotykoch, no po príchode do Fínska slovenčinu ako autorskú literárnu reč opustila. „Treba jednoznačne prepnúť z jedného jazyka do druhého a v ňom myslieť,“ tvrdí.

Na druhej strane slovanské korene zrejme zohrali svoju úlohu pri písaní. „Kritici sa vyjadrujú, že je to iné, nefínske písanie.“

Okrem ocenenia za debut, kde sa hodnotilo okolo osemdesiat prozaických textov, je kniha aj v užšom finále najvýznamnejšej literárnej ceny Finlandia Prize.

„Kvôli mne museli dokonca zmeniť jej štatút, pretože doteraz na ňu mohol ašpirovať len fínsky občan. A mne sa zatiaľ nechce behať po úradoch a vybavovať si nové občianstvo,“ dodáva.

Alexandra Salmela sa chystá niekoľko desiatok strán preložiť na ukážku do slovenčiny. „Ak by o román bol na Slovensku záujem, prenechám to inému. Pre mňa by prekladanie bolo ako písanie novej knihy.“