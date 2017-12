Gitary a časopis

Kultová poľská kapela Czerwone Gitary si cez víkend prvýkrát zahrala na Slovensku

22. nov 2010 o 0:00 Miriam Zsilleová

Matura, Kwiaty we wlosach, ci Ciagle pada (česká verzia Nejkrásnejší déžď od Hany Zagorovej) boli niektoré z hitov, ktoré v bratislavskom divadle Aréna v sobotu večer zahrala kultová poľská kapela Czerwone Gitary.

Už po druhej pesničke dvojhodinového koncertu v Bratislave poľská skupiny Czerwone Gitary zdvihla kapela zo sedadiel poľských fanúšikov a do konca vystúpenia roztancovala celú sálu. Na koncert spojený s krstom knihy Poľsko očami slovenských novinárov prišli Poliaci zo Švédska, Nemecka, Rakúska, Litvy, či Slovinska.

„Je to neuveriteľné, ale bol to ich prvý koncert na Slovensku, publikum ich nadchlo,“ povedala Urszula Zomerska-Szabados, sestra spoluzakladateľa skupiny Czerwone Gitary, sama speváčka kedysi veľmi populárneho orchestra Juraja Szabadosa z Košíc. Jej brat Henryk Zomerski, ktorý nakoniec do Bratislavy pre zdravotné problémy neprišiel, skupinu založil v roku 1965 v Gdansku ako jednu z prvých rockových kapiel v Poľsku. Dnes má titul najlepšia kapela minulého storočia a mramorovú platňu za najviac predaných nosičov (14 miliónov).

Pred koncertom skupiny poľský veľvyslanec na Slovensku Andrzej Krawczyk a podpredseda pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel pokrstili knihu Poľsko očami slovenských novinárov. Viac ako 60 príspevkov, ktoré boli za päť rokov uverejnené v časopise Monitor Polonijny (plus jedenásť doteraz nepublikovaných) pokrstili teraz v knižnej podobe jantárovými kamienkami z Baltského mora. „Teším sa nielen ako priateľ Poľska, ale aj ako podpredseda vlády pre rodovú rovnosť,“ povedal Chmel a ocenil, že časopis za 15 rokov jeho úspešnej existencie viedli tri ženy. Monitor Polonijny bol ocenený ako jeden z najlepších, aké v súčasnosti vydávajú poľské komunity za hranicami Poľska. „Nebolo vždy jednoduché vydávať tento časopis, ale prekonali sme krízy a dnes máme čo oslavovať,“ povedala šéfredaktora časopisu Monitor Polonijny Malgorzata Wojcieszyńska a iniciátorka nápadu vydať postrehy slovenských novinárov knižne.