Netypický nástroj, netypická hudba

Každý nástroj má niekoľko hrdinov, vibrafón iba jedného. Gary Burton sa po takmer tridsiatich rokoch vracia na Slovensko. Vtedy hral s Chickom Coreom, zajtra v rámci európskeho turné privezie svoje úplne nové kvarteto.

23. nov 2010 o 0:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Mesiacom džezu je na Slovensku odjakživa október, ale tento rok sa to obracia. Môže za to cyklus koncertov, ktoré v bratislavskej Inchebe pripravila agentúra Jazz Production. Po Herbiem Hancockovi a Patovi Methenym tu máme už tretie meno z absolútnej svetovej špičky – Garyho Burtona.

Pamätníci dodnes spomínajú na jeho „dušičkový“ koncert s Chickom Coreom v športovej hale na Pasienkoch v roku 1983. Práve duo s týmto pianistom je asi najúspešnejším projektom Garyho Burtona. Štyri zo šiestich cien Grammy, ktoré dodnes dostal, boli vďaka tejto spolupráci.

Americký vibrafonista fungujúci na scéne už od 60. rokov má v zozname spolupracovníkov mnohé ďalšie slávne mená, do elitnej kategórie majú našliapnuté aj členovia jeho nového kvarteta, ktoré zajtra privezie na Slovensko.

„Gitarista Julian Lage má len 22 rokov, no hrá veľmi dobre a inšpiruje ma,“ povedal Burton v rozhovore pre SME pred dvomi týždňami. Pokiaľ ide o gitaristov, nie je dôvod neveriť jeho odhadom, je to jeho najobľúbenejší nástroj. Stačilo by pripomenúť, že hral s Methenym, Scofieldom, Coryellom či Jimom Hallom, no krátke surfovanie po internete dokazuje, že Julian Lage už má za sebou veľmi slušnú kariéru.

„Musíte mať pocit, že sa dá urobiť ešte oveľa viac, než sa vám podarilo. Že môžete zájsť ďalej, vymyslieť nové skladby, poskladať si novú skupinu,“ vysvetľoval nám Gary Burton, čo ho ženie ďalej. „Mám rád staré priateľstvá, napríklad s Chickom alebo Patom Methenym si hocikedy rád zahrám, no treba objavovať aj nové veci.“

Tých bude plný aj zajtrajší koncert. Jeho hlavný hrdina sa totiž podobne, ako to kedysi robieval Miles Davis, začína obklopovať mladšou generáciou. Kvarteto dnešného šesťdesiatnika dopĺňajú bubeník Antonio Sanchéz (1971) a kontrabasista Scott Colley (1963), známi zo spolupráce s Methenym a Hancockom.

Vibrafón nie je typický džezový nástroj a tento elegantný virtuóz rovnako hráva aj inú hudbu než tradičný džez. Koncertný repertoár jeho aktuálnej skupiny sa rodil na sérii koncertov v slávnom klube Blue Note v New Yorku. Vo svete dnes nežije veľa iných muzikantov, ktorí by v tomto podniku mohli odohrať šesť (!) večerov po sebe.