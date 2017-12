Afganská superstar ženám nepraje

Dnes sa v Bratislave začína festival dokumentárnych filmov Jeden svet. Ukáže aj islamský svet

23. nov 2010 o 0:00 Ján Gregor

Talibovia zakázali tanec, spev aj televíziu. To všetko sa do života Afgancov vrátilo až po spojeneckej invázii. Dnes sa, bohužiaľ, vracia aj samotný Taliban.

BRATISLAVA. Na plagáte k filmu Afganská superstar, ktorý patrí do programu tohto ročníka festivalu Jeden svet, sú mužské nohy zamotané do kábla od mikrofónu. Výstižnejšie by bolo, ak by to boli ženské nohy. Do prvého ročníka súťaže sa prihlásilo dvetisíc mužov, ale iba pár žien. Napriek tomu sa do finálovej desiatky prebojovali až dve. Práve ich príbeh najlepšie ukazuje, že s Afganistanom to ešte veľmi dlho nebude v poriadku.

Krajina zažila tri desaťročia konfliktov, od invázií zahraničných mocností až po občiansku vojnu, k najabsurdnejším kapitolám patrila vláda Talibanu. Ten na niekoľko rokov stratil pozície, ale dnes už opäť ovláda viac než polovicu územia. Na miestach, kam priamo nesiaha jeho moc, ľudí ovláda aspoň prostredníctvom strachu.

Biznis v tieni Talibanu

Riaditeľ afganskej superstar sa počas vlády Talibanu živil tým, že tajne opravoval televízory. Biznis ide dobre aj teraz, ľudia môžu sledovať niekoľko kanálov a staré televízory sa jeden za druhým kazia.

Afgansko­britský dokument ukazuje, že ešte v 80. rokoch chodili ľudia v Kábule vo voľnom západnom oblečení a nezakrývali svoje telá, v televízii hrala kapela pripomínajúca náš Modus a nebyť iného jazyka, ťažko by ste hádali krajinu jej pôvodu. Talibovia nemali radi čokoľvek, čo nebolo islamské, a tak zničili nielen starobylé sochy Budhu, ale aj všetko, čo pripomínalo zhnitý Západ.

Festival Jeden svet Filmy na ľudskoprávne, multikultúrne a ekologické témy sa do nedele premietajú v šiestich kinosálach v Bratislave. Špecifikom tohto ročníka je sekcia Zamerané na Irán a Afganistan (Afganská superstar – dnes o 20.30 h v kine Mladosť). Film Zomrieť ukameňovaním uvedie režisér M. Reza Kazemi. Súťažná sekcia Slovenský dokument uvedie filmy Arsy - Versy, Byť sám sebou, Cigarety a pesničky, Hranica, Ilja, Mesiac v nás a Z kola von – Čo je za tým. Viac info na jedensvet.sk

Muži môžu o niečo viac

Dokument sleduje finalistov superstar, relácie, ktorá do Afganistanu vrátila popkultúru. Mladí muži vystupujú väčšinou v oblekoch, výraznejšie sa od seba odlišujú ženy – jedna je konzervatívnejšia, druhou je mladá rebelka. Keď ju esemeskami vylúčia spomedzi siedmich najlepších, rozlúči sa s publikom piesňou, pri ktorej si nielen odhalí vlasy, ale aj nespútane tancuje. To je už veľa aj na ostatných účinkujúcich, kritizujú ju a rozprávajú, že si tým podpísala rozsudok smrti. Musí nasledujúce týždne čeliť nenávisti, prekvapením je, že sa smrťou vyhrážajú aj druhej finalistke. A pritom si celý čas dávala pozor, aby ničím neprovokovala. Nepochopila pritom, že provokáciou je už samotný fakt, že je ženou.

Film má niekoľko veselých scén, no v podstate je dosť smutný. Chcel možno rozprávať o prekonávaní nenávisti medzi rozdielnymi etnickými skupinami, ale nakoniec ukázal, ako Taliban stále drží v hrsti mysle už zdanlivo slobodných ľudí.