Aktuálne výstavy

Michael Rázusová Nociarová: Od dna, The Days after the End

23. nov 2010 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Michael Rázusová Nociarová: Od dna Zábery prepadávania sa pod vodnú hladinu hlbšie a hlbšie aj opätovné vynáranie a lapanie po dychu bývajú pomerne častým námetom filmárov, ako vyjadriť, keď sa človek nachádza v úzkych a cíti, že ho niečo ťahá ku dnu. Výtvarníčka Michaela Rázusová Nociarová svojou aktuálnou výstavou v bratislavskej Fru Fru Gallery ukazuje, že vie, ako sa Od dna odraziť. Séria starších, ale aj nových malieb iba potvrdzuje istotu, s akou vie maliarka na plátne „miešať" vodu s olejom bez toho, aby vznikol chaos či pocit úzkosti. Práve naopak, výsledkom jej odrazov/obrazov je ľahkosť, jednoduchosť a priamočiarosť hodnôt, ktoré bývajú skryté pod hladinou duše. Stačí sa ponoriť a nebáť sa otvoriť oči. Výstava potrvá do 10. decembra na Štefánikovej ulici v Bratislave. Z vernisáže výstavy Michaely Rázusovej Nociarovej Od dna, Foto - Juraj Bartoš The Days after the End Iba niekoľko metrov od Fru Fru Gallery je na Panenskej ulici nenápadná galéria Enter. Na stene nevisí žiaden kurátorský text, ale „knihu návštev" majú. A okrem nej aj výstavu troch predstaviteľov mladej brnianskej výtvarnej scény s názvom The Days after the End. Kým Vendula Chalánková stavila na akúsi dizajnovú performance, ktorú si obzriete aj z ulice, Vendula Kramářová a Michaela Langová sa venujú tradičnejšej - závesnej forme obrazov. Langová „maľuje" prostredníctvom noža, farebných nitov a tieňov, ktoré jej objekty dotvárajú. Kramářová používa akryl, a všetky jeho výrazné odtiene.

Jej obrazy sú zmiešaninou ľudových ornamentov, folklóru, jeho hudby a príbehov, ktoré sa ešte len stanú. A napriek nepriaznivým víziám budúcnosti, táto pôsobí celkom sľubne.

Vendula Kramářová - "Na tý louce zelený", Foto - Galéria Enter