PJ Harvey vydá vo februári nový album

23. nov 2010 o 13:56 SITA

V poradí ôsma sólová štúdiovka britskej hudobníčky PJ Harveys názvom Let England Shake vyjde 14. februára.

BRATISLAVA. Štyridsaťjedenročná britská hudobníčka PJ Harvey nahrávala nový album Let England Shake s producentom Johnom Parishom, s ktorým už vydala dve spoločné nahrávky - Dance Hall at Louse Point (1996) a A Woman a Man Walked By (2009).

Na Let England Shake spolupracovali taktiež producent Flood, bývalý člen kapely Nick Cave and the Bad Seeds Mick Harvey alebo belgický bubeník Jean-Marc Butty, pričom album sa sčasti nahrával v kostole v Dorsete.

"Neurčila som žiadne pravidlá. Boli sme jednoducho na veľmi dobrom mieste a bolo v nás v tom čase množstvo energie, intenzity a vitality. Bol to naozaj príjemný zážitok a myslím si, že tento album je preto plný energie," uviedla Harvey.

