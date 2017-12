Pesničky priškvarené na hlavu

Prešovská skupina Chiki liki tu­a oslávi pätnásť rokov na scéne špeciálnymi koncertmi.

24. nov 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Populárne trio chystá tri narodeninové večery. Zajtra v Bratislave, budúci týždeň v Košiciach a Prešove.

Keď si niekto nazve skupinu Chiki liki tu-a, je jasné, že nemá namierené do mainstreamu. Zoskupenie z Prešova fungujúce od roku 1995 však alternatívnu scénu prerástlo, urobilo niekoľko hitov, ktoré síce rádiá nehrávajú, ale publikum ich pozná natoľko, že podľa slov kapelníka Martina Višňovského nemajú problém dohodnúť si koncert v akomkoľvek meste. K výročiu pripravili tri špeciálne večery.

Nebolo to ľahké zahrať

Pätnásť rokov v takmer úplne rovnakom obsadení je na slovenskej scéne dosť dlho. Chiki liki tu­a však ponorkovou chorobou netrpia: „Nikdy sme to nechceli zabaliť. Ak by sme však nekoncertovali, asi by sme neexistovali,“ tvrdí Martin Višňovský, podľa ktorého je však dnes viac možností na živé hranie ako kedysi: „Priestorov je veľa, takmer nepoznám mesto, kde by sa nedal dohodnúť koncert. Možno majú mladé kapely očakávania veľkého publika, aké vídavajú na YouTube.“

Oslavy narodenín skupina rozdelila do troch miest a avizuje „špeciálny program“. Čo to znamená v podaní výborných muzikantov povestných špecifickým humorom?

„Budeme hrať pesničky zo starých albumov, ktoré nehrávame vôbec, alebo sme ich zahrali raz­dvakrát. Chvíľu sme na ne museli spomínať, nebolo to ľahké po sebe zahrať. Niektoré pesničky budú priškvarené na hlavu a na pódiu bude aj dychová sekcia,“ hovorí Martin Višňovský a dodáva, že to bude punkovejšia jazda. „Najviac sa to asi dá prirovnať k tomu, ako to vyzeralo pred pätnástimi rokmi, akurát už v tom lepšom vydaní.“

Koncert, ktorý bude zajtra v bratislavskom Klube za zrkadlom, je odlišný od tých, ktoré budú o týždeň na východe Slovenska. Spolu s Chiki liki tu­a tam ešte vystúpia Korai Öröm a Ska-pra šupina, kým v košickej Tabačke a v prešovskom Véčku budú hosťami legendárne mená z nezávislej scény.

„Laura a její tygři aj Bez ladu a skladu fungujú dvadsaťpäť rokov, tak sme si ich pozvali, aby sme to oslávili spoločne. V Bratislave to však už nešlo, Laura má v tom čase narodeninový koncert v Prahe, Bez ladu a skladu ho zase v Bratislave už mali v septembri na Konvergenciách. Tak sme oslovili dve kapely, s ktorými sme sa na pódiách stretávali asi najčastejšie.“

Podľa Višňovského sa na narodeninových koncertoch žiadne špeciálne duety medzi jednotlivými kapelami neplánujú. „Je to podľa mňa veľmi dobre, tých exkluzívnych hosťovaní sa touto krajinou v poslednom čase prehnalo nejako priveľa. Chceme, aby si publikum užilo každý koncert samostatne.“

Nový album? O rok

Fanúšikovia tohto tria tridsiatnikov, samozrejme, budú počuť aj najväčšie hity ako Kristína, Láska moja de si?, Monte Carlo, ale väčšinu z nich asi najviac zaujíma, či príde aj na nové pesničky. Posledný z piatich štúdiových albumov už totiž má päť rokov.

„Zaznie jedna nová vec, ktorú sme však už naživo hrali. Ostatné sú vymyslené, ale nemáme ich v definitívnom formáte. Už nám je trochu trápne dávať vydavateľovi nové sľuby, ale na budúci rok by to konečne malo vyjsť,“ hovorí Višňovský.

Partia tridsiatnikov má ešte jedno výročie, 26. decembra 2000 v Prešove prvýkrát zorganizovala Festival zlej hudby, akciu, kde jej členovia v rôznych projektoch parodujú rôzne žánre (tak sa zrodil napríklad aj hit Láska moja de si?).