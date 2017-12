Nové filmy

25. nov 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Videokracia

Scenár a réžia: Erik Gandini

Dokumentarista Eric Gandini sa narodil v Taliansku, ale pôsobí vo Švédsku a nakrúca po celom svete. Do rodiska sa vrátil, aby realizoval projekt o vplyve Silvia Berlusconiho na talianske médiá – a na celú spoločnosť za posledné tri desaťročia. Odhaľuje spôsoby a mechanizmy manipulácie i degeneráciu kultúry a myslenia pod vplyvom konzumnej televíznej zábavy.



RED

Réžia: Robert Schwentke

Hviezdne obsadenú akčnú komédiu RED podľa rovnomennej série komiksov textára Warrena Ellisa a výtvarníka Cullyho Hamnera nakrútil v USA Nemec Robert Schwentke. Absolvent Columbia College Hollywood sa stal známym ako tvorca thrilleru Tajomný let a romantickej sci-fi drámy Žena cestovateľa v čase. Bruce Willis hrá penzionovaného agenta CIA, ktorého sa nové vedenie agentúry rozhodne zlikvidovať.



Mesto

Réžia: Ben Affleck

Na benátskom festivale mal tohto roku premiéru druhý celovečerný film v réžii herca Bena Afflecka The Town, inšpirovaný románom Chucka Hogana. Odohráva sa v „hlavnom meste bankových lupičov“ – Bostone, kde takmer každý deň vylúpia banku. Lupiči pochádzajú z chudobnej štvrte Charlestown, kde sa toto „povolanie“ dedí a v „biznise“ často pracujú celé rodiny. Keď sa medzi nimi vyskytne zradca, je z toho hotová rodinná dráma.