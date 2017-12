Kto je milovaný nepriateľ

V Rakúsku pomocou umeleckého projektu testujú vzťah spoločnosti k moslimskej menšine.

25. nov 2010 o 0:00 Zuzana Límová

VIEDEŇ. „Neexistuje iný Boh okrem toho jediného a jeho prorokom je Mohamed," hlása nápis na figúre v centre Viedne. Socha perzského básnika Hafisa, ktorého Goethe pokladal za svoje spirituálne dvojča, v sebe ukrýva interaktívnu výstavu.

Hafis inšpiroval jedného z najväčších nemeckých spisovateľov k jeho poslednej básnickej zbierke Západovýchodný diván. O dvesto rokov neskôr sedia ich sochy oproti sebe na viedenskej Ringstrasse. Projekt s názvom „Môj milovaný nepriateľ" má Rakúšanov konfrontovať s ich vzťahom k moslimom.

„V minulosti sme si Turkov ctili ako silných nepriateľov," vysvetľuje spoluautorka projektu Marianne Ramsay-Sonneck. „Dnes sú ignorovanou menšinou, od ktorej sa očakáva, že sa buď integruje, alebo odíde. Z rešpektovaných nepriateľov sa stali nemilovanými susedmi," tvrdí.

Podstavec figúry Hafisa tvorí múzeum. Nájdeme tam Goetheho modrý turban či fotografie osobností, čo na islam konvertovali. Herec ležiaci v hrobke si na hruď pritláča lebku. Predstavuje rakúskeho princa Savojského, ktorý v 18. storočí porazil osmanského sultána Mustafa. Lebku „nepriateľa" uchovávali v zámku Belveder až do roku 2005, keď ju viedenské múzeum vrátilo do vlasti. „Chceli sme poukázať na to, akými rôznymi spôsobmi sa ľudia vyrovnávajú s tými, ktorí sú od nich odlišní," hovorí Sonnecková. Oblečená v orientálnom odeve diskutuje s návštevníkmi.

Týždňová výstava je otvorená každý deň v popoludňajších hodinách do soboty 27. novembra.