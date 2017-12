Je to naozajstná divočina

Výstava snímok divokej prírody Wildlife Photographer of the Year má svoju bratislavskú premiéru.

26. nov 2010 o 0:00 Lucia Tkáčiková

Z výstavy Wildlife Photographer of the Year.(Zdroj: ROBERT FRIEL)

O tom, že v Bratislave sa dá zažiť poriadna divočina, niet pochýb. Keď sa však šelmy nasťahujú aj do galérie, presnejšie do budovy zvanej Umelka na Dostojevského rade, treba sa mať na pozore. Najlepšie je ísť sa presvedčiť na vlastné oči.

A hoci ide len o fotografie zvierat a prírody, divočinu nevymenili páčivé či gýčové obrázky. Ide totiž o prestížnu svetovú prehliadku fotografií divokej prírody Wildlife Photographer of the Year. Na Slovensko prišla v rámci 20. ročníka Mesiaca fotografie napriek viac než štyridsaťročnej histórii po prvýkrát.

Kurátor výstavy Pavel Radosta hovorí, že prehliadka je protiváhou k dramatickým, často vojnovým a krvavým záberom výstavy novinárskych fotografií sveta – World Press Photo.

„Wildlife Photographer of the Year kladie na rozdiel od iných súťaží dôraz na puritánsku, fotografickú čistotu ocenených snímok, vystavované fotografie nie sú digitálne upravované ani manipulované,“ vraví Radosta o pravidlách súťaže. „Fotografie musia vzniknúť v prirodzených podmienkach a modelom sú vždy divé zvieratá.“

No aj v tejto súťaži sa potvrdilo, že slogan „pravidlá sú na to, aby sa porušovali“, platí. Minulý rok tak urobil dokonca víťaz súťaže. Porota ho diskvalifikovala po tom, čo sa zistilo, že ocenená fotografia skáčuceho vlka bola podvrhom. Zviera na snímke bolo totiž cvičené.

Tento rok je vraj nafotená divočina ozajstná, v Umelke, čiže v Galérii Slovenskej výtvarnej únie sa dá zažiť do 5. decembra.