Anna, čo odhalila Putinovo Rusko

Portrét zavraždenej ruskej novinárky Anny Politkovskej je aj obžalobou krutého režimu

26. nov 2010 o 0:00 Mirek Tóda

Dokument Anna v prvej línii vykresľuje, ako sedem rokov Politkovská bránila tých, čo sa ubrániť nemohli. Dnes ho premieta festival Jeden svet.

Jeho meno zaznie vo filme Anna v prvej línii až v druhej polovici, a to len dva­ či trikrát. Napriek tomu je príbeh o odvážnej novinárke, ktorá sa nebála písať o zverstvách ruskej armády v Čečensku, zároveň aj obžalobou jeho režimu.

Bola to práve druhá rusko -čečenská vojna, ktorou si nastupujúci premiér Vladimir Putin vyrobil povesť odhodlaného vodcu. Odvtedy je dlhodobo najpopulárnejším politikom. Za akú cenu, to sa už v ruskej televízii nehovorí. Ani o tom, že z Čečenska sa stala zóna, kde si ruskí vojaci vybíjali agresivitu znásilňovaním žien a štatistiky chytania banditov sa zlepšovali unášaním a mučením nevinných ľudí, sa v Kremľom ovládaných médiách nehovorí. No vďaka novinárke Anne Politkovskej sa to neututlalo.

Dokumentárny film Anna v prvej línii opisuje nasadenie, ktoré ju stálo život, ako aj najdesivejšie kapitoly Putinovej éry.

Nevedela, či to malo zmysel

Po jej vražde, ktorá sa zhodou okolností stala v deň jeho narodenín, 7. októbra 2006, Putin síce povedal, že jej vraha určite nájdu, ale hneď ju zosmiešnil. Povedal, že išlo o nevýznamnú novinárku, ktorá nemala doma skoro nijaký vplyv.

Dnes je z Politkovskej symbol novinárov, ktorí boli zavraždení alebo „len“ zbití. Posledné týždne po brutálnych útokoch na kritických žurnalistov sa ukázalo, že jej príbeh sa zďaleka neskončil. Výberom filmu Anna v prvej línii sa festival Jeden svet trafil až prorocky dobre.

Politkovská je symbolom všetkých novinárov, ktorí boli zavraždení alebo „len“ zbití.

Pre západné médiá bola Politkovská dlho prominentnou svedkyňou toho, čo sa na Kaukaze deje, no európskych politikov to nikdy netrápilo. Jej knihu Putinovo Rusko vydali prestížne západné vydavateľstvá, oveľa viac však znamenala pre tých, ktorí pred ruskou armádou nemohli utiecť.

Všetci hltali jej články v novinách Novaja Gazeta, kde pracovať znamená riskovať život. Okrem nej noviny prišli o ďalších dvoch autorov.

Pre obyvateľov Čečenska, obete zbabraných protiteroristických operácií v divadle Dubrovka či v škole v Beslane, bola Politkovská jednou z mála tých, na koho sa mohli obrátiť. Sama často pochybovala, či jej články, ktoré neboli práve vhodným čítaním pri obede, mali nejaký zmysel a či niečo zmenia.

To, čo sa nezmaže

Napríklad prípad plukovníka Budanova, ktorý v deň prezidentských volieb uniesol, znásilnil a po mučení zavraždil mladú Čečenku Elzu Kungajevovú. Jej otec v dokumente spomína, ako na procese jeho stúpenci kričali, osloboďte hrdinu Budanova!

V portréte ruskej dokumentaristky Maši Novikovovej sa hovorí aj o tom, ako Politkovská v istom momente zahodila všetok novinársky snobizmus a začala žiť životom ľudí, ktorí zaplatili za Putinov nástup.

V dokumente potom zaznie, ako jedna matka prišla o syna v moskovskom divadle Dubrovka po rukojemníckej dráme. Rozhodla sa skočiť do rieky, odkiaľ ju však vytiahli. Politkovská za ňou prišla a napísala o jej synovi rozsiahly článok. Dodnes je jej najväčšou pamiatkou na stratené dieťa.

O miznutí a zabíjaní ľudí v Čečensku Politkovská napísala, že jej to pripomína mazanie postavičiek na školskej tabuli. Aj vďaka nej tie zverstvá už zmazať nejde.