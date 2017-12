Trinásty Slávik

Zuzana Smatanová, Peter Cmorik a Desmod. To sú vlaňajší víťazi ankety Slávik. Kto získa ceny tento rok, sa dozviete dnes večer.

26. nov 2010 o 0:00 Oliver Rehák, (her)





BRATISLAVA. Tento víkend si opäť môžete porovnať masový vkus Čechov a Slovákov. Dnes vysiela 13. ročník cien Slávik Markíza, českú verziu zajtra chystá televízia Nova.

Priamy prenos z bratislavskej Starej tržnice štartuje o 20.00 h. Organizátori sľubujú „deväťdesiat minút, päťdesiat účinkujúcich a špeciálne hudobné čísla“. Stihne sa to vďaka novinke – druhému pódiu, ktoré bude umiestnené vonku pred budovou.

Zmenou prešli aj pravidlá. Medzi spevákov a speváčky mohli byť zaradení členovia skupín len v prípade, ak vydali sólový projekt obsahujúci minimálne osem piesní. Hlasovanie sa skončilo už 11. novembra, no výsledný počet hlasov ešte môžu pozmeniť SMS–ky, ktoré sa dajú posielať aj počas priameho prenosu.

Asi len málo ľudí obišla skladba Horehronie, takže prvá nominácia Kristíny v kategórii speváčky sa dala čakať. Nemenej často rádiá rotovali aj Rytmusa, takže premiérovo súťaží medzi spevákmi. Prekvapením je pokračujúci pokles popularity skupiny No Name. Vlani nezískala ani jednu cenu, tentoraz sa nezmestila ani medzi nominovaných.

Do kategórie speváčka boli ďalej nominované Jana Kirschner, Katarína Knechtová, Zuzana Smatanová, Tina, v kategórii spevák Peter Cmorik, Pavol Habera, Richard Müller, Miro Žbirka, medzi skupinami si to rozdajú Des〜mod, Elán, Gladiator, IMT Smile a Inekafe.

Večer moderujú Viera Wisterová a Filip Tůma.